Ex reina de belleza de Estados Unidos acusa a congresista republicano de amenazarla con difundir material íntimo

Lindsey Langston, coronada Miss Estados Unidos y miembro del Comité Estatal Republicano, presentó el pasado 14 de julio una denuncia ante la oficina del alguacil del condado de Columbia, en Florida, contra su exnovio, el congresista Cory Mills.

Según People, la modelo alegó que el legislador la amenazó con difundir imágenes y videos sexualmente explícitos, incluidos registros de ambos manteniendo intimidad. El reporte también indica que Mills la contactó en varias ocasiones tras su ruptura para hacer estas advertencias.

Un vocero de la oficina del alguacil informó a Associated Press que el caso fue remitido al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.

Relación y ruptura

Langston relató a los investigadores que inició una relación con Mills en noviembre de 2021, en ese tiempo vivió con él en su residencia de New Smyrna Beach, alternando estadías en Washington, D.C. Señaló que, al conocerse, el congresista seguía legalmente casado, pero él le aseguró que estaba separado, y eso la llevó a mudarse con él.

De acuerdo con el informe, el 20 de febrero de 2025 Lindsey Langston tuvo conocimiento por la prensa que Mills habría tenido un altercado con "su novia" en Washington. La mujer involucrada no brindó su testimonio y los fiscales decidieron no presentar cargos. Mills negó cualquier infidelidad y afirmó que la prensa había fabricado la historia.

Langston aseguró que, más adelante, encontró una cuenta en redes sociales de esa mujer, donde aparecían fotografías junto al congresista. Tras ello, decidió regresar a vivir con sus padres.

Presuntas amenazas

De acuerdo con los medios citados, las presuntas amenazas comenzaron cuando Cory Mills creyó que Lindsey Langston mantenía una nueva relación sentimental después de la ruptura. La exreina de belleza presentó mensajes de texto en los que el legislador advertía que haría daño a cualquier hombre que intente estar con ella.

El último contacto que, según Langston, mantuvieron fue el 12 de junio, cuando Mills le escribió: "Espero que mantengas tu corona hasta el final".

Respuesta del congresista

Cory Mills, de 45 años, negó las acusaciones en un comunicado enviado a CBS News.

"Estas afirmaciones son falsas y tergiversan la naturaleza de mis interacciones", afirmó. "Siempre me he conducido con integridad, tanto en mi vida personal como en mi servicio al 7.º Distrito de Florida", comentó.

Mills también dijo que las acusaciones estaban siendo impulsadas por un ex oponente político, el comisionado del condado de Lake, Anthony Sabatini, quien se postuló contra él en las primarias republicanas de 2022 para el escaño de la Cámara de Representantes.

"Anthony Sabatini está utilizando el sistema legal como arma para lanzar un ataque político contra el hombre que lo derrotó en las primarias, utilizando su despacho de abogados corporativo para impulsar una narrativa basada en mentiras y argumentos legales defectuosos, todo para conseguir titulares políticos", agregó.