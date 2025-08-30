Últimas Noticias
Murió Lourdes Ambriz, soprano mexicana y voz de las canciones en español de ‘La bella y la bestia’

Además de su destacada carrera en la lírica, la cantante dejó huella en el doblaje musical que marcó a toda una generación.
Brenda García Retamal

La intérprete, reconocida por su trayectoria en la ópera, también conquistó al público al interpretar las canciones de la icónica película de Disney.

La música mexicana perdió a una de sus grandes exponentes. La soprano Lourdes Ambriz, considerada una de las voces más versátiles y queridas del país, falleció recientemente dejando un legado artístico de más de cuatro décadas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, en el que lamentó profundamente el deceso de la cantante y destacó su aporte a la lírica nacional.

Ambriz fue reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, así como obras renacentistas y contemporáneas. Su muerte generó gran conmoción en el medio cultural y musical, donde era considerada una figura esencial y una artista generosa dentro y fuera del escenario.

Además de su carrera operística, Ambriz alcanzó al gran público gracias a su trabajo en el doblaje. Fue la voz en español de las canciones de Bella en la película de Disney La bella y la bestia, interpretación que marcó a toda una generación. También participó en espectáculos como Disney on Ice y en series animadas, entre ellas Princesita Sofía.

¿Quién fue Lourdes Ambriz?

Nacida en México, Lourdes Ambriz desarrolló una carrera internacional que la llevó a presentarse en Europa, América, África y Medio Oriente. Su talento y disciplina la convirtieron en una referencia del canto lírico dentro y fuera del país. Además de su faceta artística, también se destacó como formadora de nuevas generaciones de cantantes.

A lo largo de su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de la Juventud en 1987, la Medalla Mozart en 2006, la Medalla Bellas Artes en 2022 y la Medalla Alfonso Ortiz Tirado en 2023, uno de los máximos honores para intérpretes de ópera en México.

