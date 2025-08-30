Murió Lourdes Ambriz, soprano mexicana y voz de las canciones en español de ‘La bella y la bestia’

La intérprete, reconocida por su trayectoria en la ópera, también conquistó al público al interpretar las canciones de la icónica película de Disney.

La música mexicana perdió a una de sus grandes exponentes. La soprano Lourdes Ambriz, considerada una de las voces más versátiles y queridas del país, falleció recientemente dejando un legado artístico de más de cuatro décadas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, en el que lamentó profundamente el deceso de la cantante y destacó su aporte a la lírica nacional.

Ambriz fue reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, así como obras renacentistas y contemporáneas. Su muerte generó gran conmoción en el medio cultural y musical, donde era considerada una figura esencial y una artista generosa dentro y fuera del escenario.

Además de su carrera operística, Ambriz alcanzó al gran público gracias a su trabajo en el doblaje. Fue la voz en español de las canciones de Bella en la película de Disney La bella y la bestia, interpretación que marcó a toda una generación. También participó en espectáculos como Disney on Ice y en series animadas, entre ellas Princesita Sofía.

¿Quién fue Lourdes Ambriz?

Nacida en México, Lourdes Ambriz desarrolló una carrera internacional que la llevó a presentarse en Europa, América, África y Medio Oriente. Su talento y disciplina la convirtieron en una referencia del canto lírico dentro y fuera del país. Además de su faceta artística, también se destacó como formadora de nuevas generaciones de cantantes.

A lo largo de su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de la Juventud en 1987, la Medalla Mozart en 2006, la Medalla Bellas Artes en 2022 y la Medalla Alfonso Ortiz Tirado en 2023, uno de los máximos honores para intérpretes de ópera en México.

