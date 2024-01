Murió Lynne Marta, actriz de 'Starsky y Hutch' y 'Footloose', a los 78 años

La actriz Lynne Marta, conocida por su participación en la película "Footloose" y la serie "Starsky y Hutch", murió a los 78 años luego de una batalla contra el cáncer, según confirmó su amigo Chris Saint-Hilaire a The Hollywood Reporter. Este suceso se produce apenas semanas después del deceso de David Soul, su compañero en la serie policial, quien falleció a los 80 años.

En 1983, Marta había descrito su relación con Soul como "abierta", ya que en ese momento, él estaba casado con la actriz Karen Carlson. Durante los años de Starsky & Hutch (1975-1979), los dos compartieron vivienda, aunque también disfrutaron de la compañía de otras personas.

Incluso, ambos participaron en el especial de televisión David Soul and Friends en 1977. Antes de su relación con Soul, Marta estuvo casada con el actor Brick Huston desde 1968 hasta 1975.

Lynne Marta también será recordada por sus actuaciones en películas como Joe Kidd, donde compartió pantalla con Clint Eastwood. En televisón, llegó a trabajar en varias series producidas por el fallecido Aaron Spelling, incluyendo The Mod Squad, Los Ángeles de Charlie y The Rookies. Además, contribuyó en otros proyectos como Las calles de San Francisco, Dan August, Cannon, Caribe y The Manhunter.

Lynne Marta, testigo de un trágico suceso

A lo largo de su vida, Marta experimentó un episodio impactante como vecina y amiga de Rebecca Schaeffer, la actriz de My Sister Sam, asesinada a los 21 años por un fan obsesionado. Vivía en el mismo complejo de apartamentos en West Hollywood, donde ocurrió el trágico suceso.

Su testimonio en el tribunal fue crucial para encarcelar al asesino, recordando con detalle el momento fatídico: "La puerta tembló, la pared tembló. El gato se elevó por los aires. Caí de rodillas y me arrastré hasta el dormitorio. Entonces, escuché el primer grito de Rebecca. Ella todavía estaba gritando mientras yo hablaba con el 911. Cuando llegué a la puerta, ella estaba llorando. Abrí la pequeña trampilla de mi puerta. Había un olor que nunca olvidaré: el olor a disparos".

La partida de Lynne Marta deja un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de quienes la conocieron y admiraron.