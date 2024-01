Forense determina causa de la muerte de Alec Musser, actor de 'Son como niños'

Alec Musser, modelo y actor de Son como niños, la recordada comedia protagonizada por Adam Sandler, falleció en la madrugada del viernes 12 de enero en su casa en Del Mar, en el condado de San Diego, en California. Musser murió a los 50 años y no se sabía con exactitud que sucedió. No obstante, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter, una prueba forense determinó la causa de su deceso.

Según el medio, fue Paige Press, la prometida del fallecido actor, quien encontró el cuerpo de Musser en su domicilio. En ese sentido, de acuerdo a un comunicado del médico forense de la localidad de San Diego, la pareja señaló que el actor estaba “sentado y desplomado hacia adelante en el suelo del baño”.

“Ella notó un arma de fuego cerca de él y una aparente herida de bala autoinfligida en el pecho y llamó al 911. Los paramédicos y las autoridades respondieron y confirmaron la muerte”, se lee en el pronunciamiento médico difundido por The Hollywood Reporter este martes.

Es así que se deduce que Alec Musser se quitó la vida por lo que se trataría de un claro suicidio. “La muerte de Alec Musser no se considera un homicidio ya que no hubo otros factores que contribuyeran a su muerte, además de la herida de bala autoinfligida”, precisa el portal.

Alec Musser junto a su prometida Paige Press, quien lo encontró sin vida. | Fuente: Instagram

Pareja de Alec Musser dio a conocer la muerte del actor

Fue la propia Paige Press quien compartió en Instagram un sentido mensaje dirigido hacia su prometido Alec Musser confirmando su muerte. “RIP para el amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto”, se leía en los mensajes que acompañaban fotos de la pareja en diversos lugares.

Alec Musser era popular en su natal Nueva York como un destacado modelo. Asimismo, se hizo conocido en la televisión por sus apariciones en los programas I Wanna Be a Soap Star y All My Children de la cadena ABC.

En el 2010, hizo el papel de un chico alto y formido que cuidaba el Parque Acuático en la película de comedia Son como niños, producida y protagonizada por Adam Sandler. Del mismo modo, Musser también tuvo papeles en series televisivas como: Rita Rocks (2009) y Esposas desesperadas (2012).

Adam Sandler se despidió de Alec Musser

Por su parte, Adam Sandler decidió pronunciarse sobre la muerte de Alec Musser. Por medio de su cuenta de Instagram, el actor le dio el último adiós a su amigo y colega al enterarse de la triste noticia.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre tan maravilloso, divertido y bueno. Pienso en él y en su familia y les envío todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”, publicó Sandler, quien compartió una foto de Musser en una escena de la comedia familiar Son como niños.