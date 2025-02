Roberta Flack, la voz inolvidable de 'Killing Me Softly', fallece a los 88 años

La cantante estadounidense, ícono del soul y R&B, falleció a los 86 años. Su voz marcó generaciones con éxitos como Killing Me Softly with His Song y Feel Like Makin' Love, dejando un legado imborrable.

La icónica cantante y pianista Roberta Flack, reconocida por éxitos como The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly With His Song, falleció a los 88 años, según informó su representante en un comunicado. Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, en 2022 la artista anunció que padecía ELA, lo que le impidió seguir cantando.

"Estamos con el corazón roto por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", señala el comunicado. "Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una orgullosa educadora".

Flack falleció debido a un paro cardíaco mientras era trasladada al hospital, según informó The New York Times. En 2022, Flack fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y perdió la capacidad de cantar. La enfermedad, según declaró su representante en ese momento, “ha hecho imposible que cante y no le facilita hablar”.

De maestra a estrella mundial

Flack, pianista con formación clásica, alcanzó la fama cuando Clint Eastwood incluyó su versión de The First Time Ever I Saw Your Face en su debut como director, Play Misty for Me (1971). La canción, grabada dos años antes, se convirtió en un éxito inesperado, llevándola al primer puesto de las listas de pop y consolidando su carrera.

El reconocimiento se multiplicó en 1973 con Killing Me Softly With His Song, otro número uno que reafirmó su legado. Ambas interpretaciones le valieron el premio a la Grabación del Año en los Grammy en años consecutivos, una hazaña que solo U2 repetiría casi tres décadas después.

En 1974, Flack brilló nuevamente con Where Is the Love, un dueto con Donny Hathaway que encabezó las listas de pop y R&B. A lo largo de su trayectoria, sumó seis éxitos en el Top 10 del pop y diez en el Top 10 del R&B. Aunque su presencia en las listas disminuyó en los años 80, siguió grabando hasta Let It Be Roberta (2012), un tributo a The Beatles.

¿Quién fue Roberta Flack?

Nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, Roberta Flack creció en un entorno musical influenciado por el gospel de Mahalia Jackson y Sam Cooke. Su talento precoz al piano la llevó a ingresar a la Universidad de Howard con una beca completa a los 15 años, destacándose como una prodigio en la música clásica.

Tras la muerte de su padre, interrumpió sus estudios de posgrado y trabajó como maestra mientras se presentaba en clubes nocturnos de Washington D.C. Fue descubierta en el club Mr. Henry’s por el pianista de jazz Les McCann, quien la recomendó a Atlantic Records. En 1968, firmó con la disquera y un año después lanzó su álbum debut, First Take.

Flack alcanzó su mayor éxito con Killing Me Softly with His Song (1973), una balada que descubrió en un vuelo a Nueva York y decidió grabar. La canción, originalmente interpretada por Lori Lieberman, se convirtió en un clásico y le otorgó su segundo Grammy consecutivo a la Grabación del Año.

A lo largo de los años 70, sumó otros éxitos, como Feel Like Making Love (1974) y The Closer I Get to You (1978), este último en dúo con Donny Hathaway. Sin embargo, la trágica muerte de Hathaway en 1979 marcó el fin de una de sus colaboraciones más exitosas.

En los años 80 y 90, Flack mantuvo su relevancia con éxitos como Tonight, I Celebrate My Love (1983) con Peabo Bryson y Set the Night to Music (1991) con Maxi Priest. Aunque perdió popularidad con el auge del funk y el hip-hop, su legado perduró. Fue nominada 13 veces al Grammy y su influencia se reafirmó cuando Killing Me Softly fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999, tres años después de que los The Fugees revitalizaran el tema con la voz de Lauryn Hill.

