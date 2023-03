Grant también trabajó en 'Dentro del laberinto' (1986). También hizo actuaciones de doblaje en 'Legend' y en 'Willow'. | Fuente: Facebook (Paul Grant) / Star Wars

El actor estadounidense Paul Grant, reconocido por participar en las sagas de Star Wars y Harry Potter, murió a los 56 años de edad. Sophie Jayne, hija del intérprete, comentó al diario The Sun que su padre fue encontrado inconsciente en la estación de Kings' Cross de Londres.

Miembros de la policía lo trasladaron hasta un hospital, donde fue diagnosticado con muerte cerebral. De acuerdo con el medio, el domingo 19 de marzo su familia decidió desconectarlo del soporte vital artificial.

Marie Dwyer, novia del actor, también expresó su pesar por la irreparable pérdida: "Era tan querido por su trabajo, se ha ido demasiado pronto. Paul era el amor de mi vida, el hombre más divertido que conozco. Hizo que mi vida fuera completa".





Trayectoria y excesos

Aunque realizó pocas apariciones, el trabajo de Paul Grant en el cine ha sido memorable, principalmente por interpretar a un ewok en la película "El retorno del Jedi" y posteriormente a un goblin en "Harry Potter y la piedra filosofal".

Luego de alcanzar la fama en la década de los 80 y 90, el actor sucumbió al mundo de los excesos. Según él mismo reveló, desperdició su dinero en alcohol y cocaína.

"Necesito ayuda. He estado en la cocaína y ha empeorado. Bebo y fumo lo que puedo", aseguró en una entrevista en 2014. "Tenía una familia, estaba casado, ahora estoy divorciado. Lo he perdido todo, no tengo nada, mis cosas, fotos, ropa están por todos lados. Tenía dinero, lo eché todo a perder", aseguró.

Grant también trabajó en la cinta 'Dentro del laberinto' (1986) e intervino, esta vez sin disfraces, en la obra 'Dublineses', basada en los relatos del escritor irlandés James Joyce. También hizo actuaciones de doblaje en 'Legend' y en 'Willow'.

