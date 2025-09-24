Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Rihanna y A$AP Rocky celebran el nacimiento de su tercer bebé y revelan su nombre

Rihanna es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos , con ventas estimadas de más de 250 millones de discos, según SoundScan.
Rihanna es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos , con ventas estimadas de más de 250 millones de discos, según SoundScan. | Fuente: Europa Press
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La cantante había confirmado su tercer embarazo durante una aparición pública en la Met Gala 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercer hijo. La artista, de 37 años, compartió la noticia en su cuenta de Instagram, mostrando la primera foto de la bebé, a quien llamaron Rocki Irish Mayers.

En una de las instantáneas, se observa a la estrella del pop cargando a la pequeña, quien viste un ropón rosa. También incluyó una foto de los pequeños guantes de la recién nacida, adornados con cintas en la parte superior. Para la ocasión, Rihanna luce un anillo con la palabra 'Mom' (Mamá). Junto a las fotos, la cantante escribió: "Rocki Irish Mayers 13 de septiembre 2025 🎀", etiquetando a A$AP Rocky.

La cantante había confirmado su tercer embarazo durante una aparición pública en la Met Gala 2025.

¿Qué dijo Rihanna sobre la maternidad?

Rihanna y Rocky son padres de RZA, nacido en 2022, y Riot, que llegó al mundo en 2023. Aunque no planearon formar una familia antes de casarse, la cantante mencionó en una entrevista con Vogue que tampoco estaban en contra de la idea.

"Siempre pensé que primero sería el matrimonio y luego un bebé, pero, ¿quién diablos dice que tiene que ser así? Definitivamente no voy a dejar que eso me impida ser mamá", declaró a la publicación.

Tras la revelación del embarazo en la Met Gala 2025, una fuente dijo a People que la pareja está "emocionada de ampliar su familia". El informante explicó que deseaban que sus hijos crecieran con edades cercanas.

"Rihanna y Rocky están felices de ampliar su familia y no pueden esperar para darle a sus hijos otro hermano", señaló la fuente.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Rihanna Famosos ASAP Rocky

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA