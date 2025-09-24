Rihanna y A$AP Rocky celebran el nacimiento de su tercer bebé y revelan su nombre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercer hijo. La artista, de 37 años, compartió la noticia en su cuenta de Instagram, mostrando la primera foto de la bebé, a quien llamaron Rocki Irish Mayers.

En una de las instantáneas, se observa a la estrella del pop cargando a la pequeña, quien viste un ropón rosa. También incluyó una foto de los pequeños guantes de la recién nacida, adornados con cintas en la parte superior. Para la ocasión, Rihanna luce un anillo con la palabra 'Mom' (Mamá). Junto a las fotos, la cantante escribió: "Rocki Irish Mayers 13 de septiembre 2025 🎀", etiquetando a A$AP Rocky.

La cantante había confirmado su tercer embarazo durante una aparición pública en la Met Gala 2025.

¿Qué dijo Rihanna sobre la maternidad?

Rihanna y Rocky son padres de RZA, nacido en 2022, y Riot, que llegó al mundo en 2023. Aunque no planearon formar una familia antes de casarse, la cantante mencionó en una entrevista con Vogue que tampoco estaban en contra de la idea.



"Siempre pensé que primero sería el matrimonio y luego un bebé, pero, ¿quién diablos dice que tiene que ser así? Definitivamente no voy a dejar que eso me impida ser mamá", declaró a la publicación.

Tras la revelación del embarazo en la Met Gala 2025, una fuente dijo a People que la pareja está "emocionada de ampliar su familia". El informante explicó que deseaban que sus hijos crecieran con edades cercanas.

"Rihanna y Rocky están felices de ampliar su familia y no pueden esperar para darle a sus hijos otro hermano", señaló la fuente.