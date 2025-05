A$AP Rocky confiesa su intención de actuar con Rihanna tras anuncio de su tercer hijo juntos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A$AP Rocky no solo está entusiasmado por la llegada de su tercer hijo con Rihanna, sino también por el pronto estreno de Highest 2 Lowest, una nueva película de suspenso de A24 y donde actúa al lado de su ídolo Denzel Washington, a quien sigue desde sus inicios en el cine y con quien comparte varias escenas en el esperado filme del director Spike Lee.

En una reciente entrevista con Variety, el también productor musical mencionó estar contento con su actuación al lado de Washington confesando ser un fan del actor estadounidense desde los largometrajes Juice, Malcolm X y Michael Jackson: Moonwalker.

“Fue como un sueño hecho realidad. Fue difícil no desbordar cada milisegundo de la duración. Fue una locura, ¡es un genio Denzel! No me importa mucho el éxito que tenga la película, yo siempre seré su estudiante y su fan. Siempre lo admiraré”, confesó.

Del mismo modo, A$AP Rocky señaló que estar listo para actuar en cualquier tipo de película, incluso si eso significa encarnar a un popular personaje como James Bond. “Estoy listo para lo que sea. Puedo ser el nuevo James Bond negro. ¿Por qué no? Si vamos al gimnasio estaré bien. Ahora mismo estoy en modo papá; tendrán que darme un par de meses”, sostuvo.

A$AP Rocky estará en Highest 2 Lowest, la nueva película protagonizada por Denzel Washington. | Fuente: A24

A$AP Rocky buscará actuar junto a su novia Rihanna

A$AP Rocky recordó que él y Rihanna estarán en nuevas películas este 2025. La cantante de Umbrella y Rude Boy dará su voz a Pitufina en la nueva película musical animada Pitufos, mientras él interpretará a Yung Felon, un aspirante a rapero que no se detendrá hasta llamar la atención de David King (Denzel Washington), un magnate musical.

“Los dos estrenamos películas el mismo año. Ni me había dado cuenta. ¡Wow! Nosotros hemos trabajado juntos, pero en la música”, señaló. Ante la pregunta de si alguna vez le gustaría actuar junto a su pareja en una película, mencionó: “¡Claro que sí! Ella actuó en mis dos videos musicales: Fashion Killa (2013) y DMB (2022)”.

En otro momento, A$AP Rocky reveló que años atrás hizo un casting para el papel del joven Lando Calrissian en la precuela Han Solo (2018). No obstante, fue su amigo el rapero Childish Gambino quien se llevó el papel del personaje conocido por Billy Dee Williams, quien lo interpretó por primera vez en 1980 en Star Wars: el imperio contraataca.

“Hice una audición para Star Wars para el papel de Lando, pero mi audición fue un desastre. Mi amigo Childish Gambino (Donald Glover) era un Lando mucho mejor del que yo habría interpretado en ese momento. Y creo que se parecía un poco más al actor original (Billy Dee Williams) que yo”, manifestó.

Rihanna mantiene una relación pública con el rapero A$AP Rocky desde el 2021. | Fuente: EFE

Rihanna espera su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky

Rihanna fue la gran protagonista de la Met Gala 2025 y no precisamente por su vestimenta. La popular cantante estadounidense reveló su tercer embarazo luciendo un llamativo vientre en los exteriores del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York.

La también empresaria de 37 años dejó ver su estado de gestación captando la atención de varios paparazis y fotógrafos quienes en seguida la fotografiaron mientras caminaba al evento.

Por otro lado, E! News y People señalaron que fuentes cercanas a la artista confirmaron que está a la espera de su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky, quien fue coanfitrión en la Met Gala de este año.

Cabe mencionar que Rihanna ya tiene dos hijos con su actual pareja: RZA (2022) y Riot Rose (2023).

