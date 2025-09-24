Influencer reconoce a exactor de Nickelodeon viviendo en la calle y da a conocer su dramática situación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De brillar en Nickelodeon a enfrentar una penosa realidad. Tylor Chase, el joven actor que interpretó a Martin Qwerly en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto en aparente situación de indigencia en el estado de California (EE.UU.), tras la difusión de un video que se viralizó en TikTok.

La creadora de contenido Citlalli Wilson, identificada en la red como @lethallalli, fue quien lo reconoció en las calles del condado de Riverside. En las imágenes, Chase aparece con un aspecto descuidado, alejado de la imagen juvenil que lo hizo reconocido en la televisión.

"Hola, mi nombre es Tylor Chase y formo parte de un movimiento cristiano de actuación", dijo mientras miraba a la cámara de la influencer, que lo grabó desde un automóvil.

Una campaña de recaudación buscaba cubrir sus necesidades básicas

Tras la difusión del video viral, la influencer anunció una campaña en GoFundMe destinada a recaudar fondos para las necesidades básicas del actor.

"Tylor Chase, quien alguna vez fue un rostro prometedor en la actuación infantil por su papel de 'Martin' en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, ahora enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida: vivir en las calles. A pesar de sus primeros éxitos, su vida tomó un giro inesperado que lo dejó sin un hogar estable ni un sistema de apoyo", indica la descripción.

"Tylor es una persona amable y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar estabilidad. Esta recaudación está dedicada a ayudarlo con vivienda segura, alimentos, necesidades básicas y los recursos que necesita para levantarse nuevamente. Cada donación, sin importar el tamaño, será una verdadera diferencia al brindarle a Tylor esperanza y estabilidad mientras trabaja por un futuro más brillante", concluyó.

La colecta solo llegó los mil 207 dólares. Cinco días después de iniciada la campaña, la organizadora desactivó la opción de "realizar donaciones", señalando que, tras conversar con la madre del actor, esta le indicó que su hijo no necesita apoyo económico, sino atención médica.

"He estado en contacto con la madre de Tylor Chase y le daré las ganancias para que ponga una cuenta para él. Lo siento chicos, parece que no quiere ayuda", mencionó en TikTok.

VIVE EN SITUACIÓN DE CALLE 🥺 Una fan reconoció al actor Tylor Chase, que a sus 36 años vive en situación de calle. El joven tuvo una carrera discreta y es recordado por ser Martin Querly en la serie de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’



La joven abrió una cuenta en… pic.twitter.com/hNhLy85NzR — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) September 23, 2025

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Alcanzó sus años de mayor visibilidad entre 2004 y 2007 gracias a su interpretación de Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned, donde compartió roles con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Su personaje era un estudiante carismático y parlanchín que aportaba el toque cómico y singular a la trama.

Tras el final de la serie, su trayectoria continuó de manera discreta con participaciones en proyectos televisivos y cinematográficos independientes, sin alcanzar el mismo nivel de popularidad que tuvo en Nickelodeon.

Su carrera incluye apariciones en otras producciones televisivas, entre ellas Everybody Hates Chris, así como en la película Good Time Max (2007). Asimismo, en 2011 prestó su voz al personaje de Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire.

En 2014 incursionó en YouTube, plataforma en la que publicó poemas y pequeñas actuaciones. Sin embargo, su canal dejó de actualizarse en octubre de 2021, fecha de su último video.