Natalia Rae, actriz de contenido para adultos, murió a los 33 años durante sus vacaciones en Costa Rica

La modelo y actriz de contenido para adultos estadounidense Natalia Rae, de 33 años, fue encontrada sin vida en un hotel de Costa Rica el pasado 2 de septiembre, reporta People en Español. La joven, conocida también por su trabajo en plataformas como MyFreeCams y OnlyFans, se encontraba de vacaciones en el país centroamericano.

De acuerdo con el informe de las autoridades costarricenses, citado por el medio, su cuerpo no presentaba signos de violencia y no se sospecha de actividad criminal, por lo que la causa de su fallecimiento continúa bajo investigación.

Un día antes de su muerte, Rae contó en Snapchat que se había lesionado la pierna al resbalarse y que por ello permanecía descansando en su habitación.

La familia de Natalia Rae recauda fondos para llevar el cuerpo de la estrella de OnlyFans a casaFuente: GoFundMe

Familia confirmó su muerte

La muerte de Natalie Rae fue confirmada por su hermana, quien publicó un comunicado en la cuenta oficial de la modelo en la red social X (antes Twitter).

"Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de la vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció. Sé que ella también fue una luz en sus vidas, como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me mostró cuánto significaban para ella", escribió.

"Gracias por amar a mi hermana, ella significa tanto para mí, y es más importante de lo que se imaginan que ustedes hayan estado para ella", agregó.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

Campaña para repatriar el cuerpo

Tras la confirmación del fallecimiento de Natalie Rae, su familia creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a la repatriación de su cuerpo a su país natal y para cubrir los gastos funerarios.

"No es barato traerla de regreso con su familia, que es donde pertenece, y tuvimos que abrir un GoFundMe para ayudar con el proceso. Cualquier contribución ayudará mucho para darle el servicio que merece", expresó su hermana.

Al momento de la publicación, la recaudación superaba los 28 700 dólares, de una meta fijada en 35 000.

"Nuestra querida, dulce, amorosa y vibrante amiga, Natalia Rae, falleció de manera inesperada, dejándonos con el corazón roto. Su cuerpo está actualmente en el extranjero y su familia necesita ayuda para cubrir los costos de traerla a casa y darle la despedida que merece", se lee en la descripción de la campaña.

Fuente: GoFundMe