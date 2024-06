"Verdaderamente admirable": Florinda Meza comparte sus impresiones sobre su encuentro con el papa Francisco

La actriz mexicana Florinda Meza atiende a la prensa tras su encuentro con el papa Francisco, quien tuvo una audiencia con más de un centenar de humoristas y actores de comedia de todo el mundo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Miguel Salvatierra

El papa Francisco recibió en una audiencia a más de un centenar de humoristas y actores de comedia provenientes de todo el mundo. Entre los asistentes, se encontraban destacadas figuras latinoamericanas, como la mexicana Florinda Meza.

Durante el encuentro, la actriz -conocida mundialmente por su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8 y viuda de Roberto Gómez Bolaños- compartió con la prensa sus impresiones sobre esta singular invitación del pontífice.

"Esto que acaba de hacer el papa es una raya en el agua, es sorprendente y verdaderamente admirable. Hay que tener una mente muy aguda, hay que ser muy inteligente para considerar la comedia como él lo hace. La comedia es una manifestación de triunfo, es el triunfo de la inteligencia", declaró a la agencia EFE.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Florinda Meza pensó que la invitación del papa Francisco se trataba de una broma

Florinda Meza reveló que, al recibir la invitación del papa Francisco, pensó que se trataba de una broma. "Me di cuenta hablando con gente de otros países que fuimos varios los que pensamos lo mismo, como que era raro", comentó. Además, adelantó que planea utilizar esta experiencia para crear nuevo contenido en sus redes sociales.

Entre los humoristas reconocidos que asistieron al evento se encontraban los estadounidenses Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Chris Rock, Whoopi Goldberg, y Jim Gaffigan, entre otros.

El mensaje del Papa Francisco a los humoristas

En su discurso, el papa Francisco elogió a los humoristas por su labor y les expresó: "El humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!".

A través de un comunicado, el Vaticano explicó que el objetivo de este encuentro fue "celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad".