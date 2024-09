Jessica Gunning, actriz de 'Bebé reno', ganó su primer Emmy con la serie de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessica Gunning se llevó el premio a Mejor actriz de reparto en una miniserie por Bebé reno, la popular serie de Netflix que se estrenó al streaming en abril de este 2024.

En efecto, la intérprete de la acosadora Martha Scott logró su primer premio en los Emmy Awards con el exitoso programa dirigido y creado por Richard Gadd, quien también protagonizó la serie con su papel de Donny Dunn, quien es perseguido por Martha.

“Siento que voy a despertar en cualquier minuto y esto habrá sido un sueño. Muchas gracias. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta serie. Quiero dar las gracias a todos los que me permitieron estar en Netflix", declaró la actriz británica muy emocionada.

Seguidamente, resaltó el trabajo de los directores y elenco de Bebé reno. “El programa no hubiera sido lo mismo sin ustedes. Gracias a nuestro elenco, nuestro equipo. Me encantó trabajar con ustedes todos los días. Gracias a mis agentes, especialmente con quienes he estado desde que empecé a actuar”, añadió.

Finalmente, destacó la labor de su compañero de reparto Richard Gadd. “Mi más grande agradecimiento a él. Gracias por confiar en mí. Nunca voy a olvidar esto”, sostuvo.

Jessica Gunning, la popular Martha Scott, consigue su primer premio Emmy por la serie 'Bebé Reno'.Fuente: AFP

¿Jessica Gunning habló de una experiencia personal en 'Bebé reno'?

Meses atrás, Jessica Gunning hizo una analogía entre su propia experiencia y su personaje de Martha Scott en Bebé reno. Para poner en contexto al entrevistador, Gunning narró una anécdota en la que, tras confesarle a su familia sobre su homosexualidad, logró dormir profundamente.

"De hecho, hay algo realmente emotivo en Bebé reno, donde Donny (Richard Gadd) habla de dormir por primera vez en la casa de sus padres. Yo le dije a mi familia en Navidad (de 2022) y dormí durante 10 horas esa noche", recordó durante una entrevista en el podcast Reign With Josh Smith.

Jessica describió su orientación sexual como "un pequeño secreto" que incluso se había estado ocultando a sí misma, sin pensar que podría ser homosexual.

Gunning recordó que la serie The L Word fue un punto revelador en su vida, también mencionó una obra que hizo con Cate Blanchett, donde tuvo que besarla todas las noches en el escenario. "¡Todas fueron señales del universo! Me tomó 36 años, pero lo logré", dijo con una sonrisa.

