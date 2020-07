Taylor Perez y Joey King en las grabaciones de "El Stand de los Besos 2". | Fuente: Instagram

Taylor Zakhar Perez, el nuevo jale de “El Stand de los Besos 2” o “The Kissing Booth 2”, por su título en inglés, se animó a desearle un feliz cumpleaños a su compañera del elenco, Joey King, con una publicación en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Marco Peña’, papel al que el actor le da vida, señaló que está agradecida con la actriz por haberle brindado apoyo durante las grabaciones de la película romántica de Netflix.

“Feliz cumpleaños Joey King. Honestamente, podría escribir sobre esta mujer todo el día. Ella es la razón por la que me uní a la familia KB2, me recibió con los brazos abiertos y el amor, me apoyó, me empujó, me hizo reír (como orinar en mis pantalones y tuvo que revisar mi ropa interior), me inspiró a ser un actor mejor, ella compartió su familia conmigo, LA LISTA SIGUE. Agradecido por ti para siempre”, se lee en la descripción de la imagen.

En la foto salen ambos mientras están disfrutando de un día de playa. No obstante, lo que llamó bastante la atención de sus fanáticos fue la respuesta de la popular ‘Elle Evans’: “No puedo imaginar mi vida sin ti. Te quiero”, escribió King.

Como era de esperarse, la publicación cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ a solo pocas horas de haber sido subida a las redes. Cabe resaltar que después de haberse estrenado “El Stand de los Besos 2” y mostrar la gran química que hay entre los dos, se tejió el rumor de que estarían iniciando un romance. Esto se fue incrementando luego de que Joey King y Taylor Perez intercambiaran tiernos mensajes en Instagram.

“EL STAND DE LOS BESOS 3”

¡Es oficial! Tras el reciente estreno de “El Stand de los Besos”, el gigante Netflix confirmó que habrá una tercera entrega de la película romántica protagonizada por Joey King y Jacob Elordi. Su estreno está previsto para el 2021.

A través de las redes sociales, la plataforma compartió un video donde aparecen los actores del elenco. En el clip, se ve a Elle (King) y a su mejor amigo Lee (Joel Courtney), tratando de quitarse de las manos un celular para evitar enviar un mensaje. Sin embargo, lo mandan de casualidad a Marco (Taylor Pérez), Chloe (Maisie Richardson Sellers) y Rachel (Meganne Young). Todos sonríen al ver sus celulares y enterarse de la noticia: habrá una tercera película.