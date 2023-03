Georgina Rodríguez habla entre lágrimas sobre la muerte de su bebé en avance de su serie de Netflix | Fuente: Netflix

Esperada temporada. La segunda parte de “Soy Georgina”, serie de Netflix que protagoniza la empresaria y pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, está a pocos días de estrenarse. Los nuevos capítulos seguirán a Georgina Rodríguez en lo que fue su “mejor y peor momento” de su vida.

“Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. La vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte. Cris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos. Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos”, se le escucha decir en el clip.

Además de su familia, en el avance se le ve compartiendo con Rosalía, a quien saluda en el backstage de uno de sus conciertos y quien se confesó seguidora de la serie de Netflix.

Georgina Rodríguez responde a los haters

En diciembre de 2022, Georgina Rodríguez hizo un balance de todo lo que experimentó en el transcurso del año. La pareja de Cristiano Ronaldo tuvo muchos éxitos en lo laboral y en lo personal, pero también sentimientos encontrados y una tristeza marcada por la pérdida de su hijo.

En entrevista con la revista Elle, la influencer se refirió a las críticas que recibe todos los días debido a su exposición mediática, los supuestos conflictos con su familia y su historia de amor con 'CR7'.

"Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía... Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira", respondió Rodríguez.