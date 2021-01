Marie Kondo, gurú del orden y la organización, anuncia su tercer embarazo. | Fuente: Instagram

La reconocida youtuber y gurú del orden, Marie Kondo, reveló a través de sus redes sociales que está esperando a su tercer hijo. La japonesa compartió esta noticia en su cuenta de Instagram al publicar una tierna foto donde abraza su vientre:

“¡Tengo algunas noticias! Otro paquete de alegría en el camino”, se lee en la descripción. A pocas horas de haber sido publicado, recibió una serie de comentarios de artistas internacionales como Miranda Kerr: “Muy feliz por ti y tu familia. Felicitaciones”, escribió la modelo.

Como se recuerda, Marie Kondo se volvió tendencia luego de que estrenara en Netflix, “¡A ordenar con Marie Kondo!” (“Tidying Up with Marie Kondo”), donde mostraba cómo ordenar un espacio con implementos que tenemos en casa.

Además, ha escrito cuatro libros sobre la organización que han vendido millones de copias y traducido en varios idiomas. En el 2015, fue considerada como una de las 100 personas más influyentes por la revisa Time. La empresaria y consultora japonesa sigue cosechando éxitos y promete nuevos proyectos.

“¡A ORDENAR CON MARIE KONDO!”

La plataforma de Netflix se fijó en ella para lanzar su reality "¡A ordenar con Marie Kondo!". La premisa es sencilla, Kondo visita familias desordenadas en el sur de California y las motiva con su filosofía de vida.

Tiene 34 años, best-sellers bajo la manga y una frase motivacional que ha cautivado a miles de personas. Su programa no solo ha generado una ola de donaciones y de basura, sino que también ha causado polémica sobre su consejo para deshacerse de libros.

¿Quién es Marie Kondo? La autora japonesa saltó a la fama con su método de orden y limpieza bautizado como ‘KonMari’, que consiste básicamente en tirar o donar la mitad de las cosas que “ya te no causan alegría”. Luego, vino el libro "The Life-Changing Magic of Tidying Up" ("La magia del orden", traducido en español), que ha vendido más de 4 millones de copias y se ha vendido en más de 30 países.

Tras el evidente éxito editorial, llegó su canal de YouTube donde enseñaba cómo ordenar la ropa, el armario, la cocina, entre otros ambientes de la casa.

