Lorna Cepeda y Natalia Ramírez le enseñan lo que es el respeto a la persona que las llamó "viejas". | Fuente: Instagram

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se volvieron mejores amigas desde que participaron en “Yo soy Betty, la fea”, novela colombiana que enamoró a más de uno por el romance entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

A pesar de que se ha estrenado hace más de 20 años y sigue siendo la más vista de Netflix, las actrices siguen siendo recordadas por sus fanáticos. Así que para recordar los mejores momentos que pasaron en la producción, conversaron en vivo por medio de Instagram.

Sin embargo, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, quienes interpretaron a ‘La Peliteñida’ y ‘Marcela Valencia’ respectivamente, fueron sorprendidas por un hombre que las llamó “viejas” en plena transmisión.

Lejos de enojarse y de indignarse, las actrices comenzaron a reírse y no tomaron como un insulto este calificativo por lo que Ramírez respondió: “Eso es así, uno no se puede quedar en la juventud. Todos vamos para allá”.

Por su parte, Lorna Cepeda agregó que, por más que pasen los años, siguen siendo “regias y sabias” por lo que no tienen miedo de envejecer.

El problema de salud de 'Marcela Valencia'

La actriz que interpretó a Marcela Valencia en “Yo soy Betty, la fea”, Natalia Ramírez, reveló a través de las redes sociales que le detectaron un tumor en el seno que, gracias a los chequeos que se realizó a tiempo, resultó ser benigno.

Por medio de un vídeo publicado en Instagram, detalló que antes de que le dieran el diagnóstico, se hizo varios exámenes previos y comunicó a sus seguidores que la prevención es lo más importante.

“Bueno, miren -dice mientras muestra cómo quedó su pecho- Yo ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada”, se le escucha decir en el clip.

Luego, Natalia Ramírez detalló que le hicieron una biopsia y para su alivio, ese tumor no se desarrolló por lo que el resultado fue que no es maligno.

