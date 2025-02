Bill Nye, científico recordado por aparecer en 'The Big Bang Theory', desfiló y bailó en el New York Fashion Week 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la pasarela del New York Fashion Week 2025, uno de los diseñadores que mostró sus looks en pasarela fue Thom Browne, y quien lució sus atuendos fue Bill Nye. La personalidad de televisión, actor, y conductor de Nye the Science Guy, participó en el noveno desfile anual de moda Blue Jacket que tiene como objetivo recaudar fondos y concientizar sobre el cáncer de próstata.

Este año, Nye vistió una chaqueta bomber azul marino con ilustraciones de diosas y dioses griegos, pantalones cortos y zapatos negros, que combinó con calcetines del mismo tono. Casi al terminar su desfile, comenzó a bailar y posó con unos lentes negros haciendo que los asistentes no pararan de aplaudirlo.

Cabe resaltar que Bill Nye ya había participado en este tipo de eventos. En 2020, desfiló con un blazer estampado de flores azules y un pantalón negro. También se animó a bailar un tema de Lizzo. Tres años más tarde, en 2023, modeló en el Blue Jacket Runway Show y luego recurrió a Instagram para compartir un clip con sus seguidores. "Tuve la oportunidad de mostrar mis atributos. Fue muy divertido, de verdad", escribió en ese entonces.

Las ganancias del espectáculo se destinaron a ZERO Prostate Cancer, fundación sin fines de lucro que "apoyará a la comunidad de la próstata, mejorará la detección temprana y reducirá la mortalidad", según el comunicado de prensa.

El atuendo de Nye incluía pantalones cortos negros por encima de la rodilla y una chaqueta bomber azul marino con un estampado de dioses y diosas griegas. Fuente: afp

Después de hacer una pose feroz al final de la pasarela, Nye bailó juguetonamente por la pasarela y se puso un par de gafas de sol antes de hacer una pose final y salir del desfile.Fuente: AFP

¿Quién es Bill Nye?

Bill Nye, cuyo nombre completo es William Sanford Nye, es un ingeniero mecánico, científico, educador y comunicador de la ciencia estadounidense. Es conocido principalmente por su programa de televisión Bill Nye the Science Guy, que se transmitió en los años 90 y estaba dirigido a enseñar ciencia de manera divertida a niños y adolescentes.

A lo largo de su carrera, ha promovido la educación científica y ha abogado por la acción contra el cambio climático. También ha aparecido en diversos programas de televisión y ha escrito libros sobre ciencia.

A inicios de enero de este año, Bill Nye, que también apareció en series como The Big Bang Theory, recibió la Medalla de la Libertad de manos del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una ceremonia en la Casa Blanca.

¿Quién es Thom Browne?

Thom Browne es un diseñador de moda estadounidense reconocido por su enfoque innovador en la sastrería masculina y femenina. Fundó su marca homónima en 2001 y se hizo famoso por sus trajes de silueta ajustada y pantalones cropped (por encima del tobillo). Su estilo se caracteriza por reinterpretar la sastrería clásica con un toque vanguardista y teatral.

Además de su propia marca, Browne fue director creativo de Brooks Brothers Black Fleece y ha colaborado con diversas marcas y artistas. Su influencia ha redefinido el concepto de la moda masculina contemporánea, y su estética es fácilmente reconocible por su paleta de colores en gris, azul marino, rojo y blanco.