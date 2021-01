Nicki Minaj habló sobre su nueva faceta como madre primeriza en el 2020. | Fuente: Instagram

La cantante Nicki Minaj contó detalles de cómo es su nueva faceta como madre primeriza. Como se recuerda, la intérprete de “Anaconda” dio a luz a su primer hijo en octubre del año pasado, por lo que se despidió del 2020 con un emotivo mensaje dedicado a su bebé.

Al inicio de su publicación, comentó cómo fue que lo trajo al mundo. “Acababa de salir de la ducha y le pedí (a su pareja Kenneth Petty) que me frotara la espalda. Tan pronto como empecé a deslizarme hacia él en la cama, sentí como el agua salía. Extrañamente, estaba calmada y muy silenciosa dije: ‘¡Dios mío, estoy de parto!’”.

Al llegar al hospital, Nicki Minaj recordó que Ariana Grande fue una de sus grandes amigas que le brindaron apoyo y las felicitaciones cuando nació su hijo. Además, reveló que lo mejor del 2020 fue haberse convertido en madre:

“Convertirme en madre es, con mucho, el trabajo más satisfactorio que he asumido. Enviando amor a todas las madres superhéroes que hay, grandes abrazos a todas las mujeres que han estado embarazadas durante este momento tan desafiante”, agregó.

Al final, se despidió de este último año y agradeció a su hijo por haberla elegido como su mamá: “‘Papabear’ (así llama cariñosamente a su hijo), muchas gracias por elegirme para ser tu mamá. Les deseo un feliz y próspero año nuevo. Gracias por su amor y apoyo durante este viaje. Significó mucho para mí”, concluyó.

ÉXITO EN LA MÚSICA

Curiosamente, hace más o menos un año Nicki Minaj aseguró que abandonaba la industria musical justo antes de sorprender a sus seguidores el 21 de octubre de 2019 con el anuncio de que se había casado en secreto.

Pero tiempo después no cumplió su palabra y este año ha protagonizado tres lanzamientos con los que ha logrado las mejores posiciones de su carrera, pues su participación en el remix de "Say So" de Doja Cat supuso su primer número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos.

Una hazaña que ha repetido de la mano de 6ix9ine con "Trollz", su segundo tema que llega a lo más alto de las clasificaciones, algo que no logró Nicki Minaj con éxitos anteriores muy populares como "Anaconda" o "Superbass".

