Nicole Kidman sorprende con su regreso a las redes sociales tras su separación de Keith Urban

La actriz australiana volvió a acaparar la atención pública una semana después de anunciar su separación de Keith Urban, y lo hizo con la elegancia que siempre la caracteriza.

A una semana de que Hollywood se sacudiera con la noticia de su separación, Nicole Kidman volvió a acaparar titulares, esta vez por su inesperado regreso a las redes. La actriz australiana reapareció en Instagram con una serie de fotos que destilan elegancia, marcando así su primera publicación el fin a su matrimonio con el músico Keith Urban, luego de 19 años de relación y dos hijas en común.

La ruptura tomó por sorpresa a los fans y a la industria. “Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente. (Nicole) no quería que esto sucediera, había estado luchando para salvar el matrimonio”, reveló una fuente cercana a People. Por su parte, TMZ informó que la pareja llevaba meses viviendo separada antes de que la actriz presentara oficialmente la demanda de divorcio.

Kidman y Urban se conocieron en 2005 gracias al actor australiano Geoffrey Rush, durante la gala G’Day LA, y un año después, el 25 de junio de 2006, se casaron en una ceremonia íntima en Sídney. Precisamente ese mismo día, este año, la actriz había compartido en Instagram una tierna foto abrazando a su esposo, con motivo de su aniversario de bodas.

Nicole Kidman vuelve a las redes

Con 58 años y una carrera consolidada que incluye un Premio Oscar por Las horas (2002), Nicole Kidman reapareció este martes en Instagram con una galería de cuatro imágenes que rápidamente se volvieron virales. En ellas se le ve asistiendo al desfile Primavera-Verano 2026 de Chanel, celebrado en París, coincidiendo con el anuncio de que será la nueva embajadora global de la prestigiosa casa de moda.

En la primera imagen, la protagonista de Babygirl (2024) desciende de un auto negro luciendo un look clásico y minimalista: camisa blanca, jeans azules, tacones negros y una cartera burdeos con cadena dorada. En la segunda, suma un blazer burdeos de solapas amplias delineadas en blanco, proyectando un aire sofisticado y relajado.

La tercera fotografía la muestra sonriente junto al director Baz Luhrmann, con quien trabajó en Moulin Rouge!, y la cuarta la retrata en primera fila junto a la cantante y modelo francesa Vanessa Paradis. Con su característico porte y un nuevo flequillo, Kidman demostró que el estilo y la serenidad siguen siendo sus sellos personales.

Su primera aparición pública tras la separación

El desfile de Chanel, al que acudió acompañada por sus hijas Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14), marcó su última gran aparición pública desde que presentó la demanda de divorcio. Sin embargo, no fue su único evento reciente.

El pasado sábado 4 de octubre, la actriz también fue una de las estrellas más aplaudidas de la gala amfAR Dallas, donde subió al escenario para entregar el Premio a la Inspiración al guionista y productor Taylor Sheridan, creador de la exitosa serie Yellowstone.

Lejos de los rumores y el escándalo, Nicole Kidman parece concentrada en una nueva etapa personal y profesional. De hecho, hace poco finalizó el rodaje de Practical Magic 2, película que llegará a los cines en septiembre de 2026 y que marcará su regreso al papel de Gillian Owens, el mismo que interpretó en 1998 junto a Sandra Bullock, quien retoma su rol como su hermana, Sally Owens.

