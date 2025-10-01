Keith Urban cambió la letra de una canción inspirada en Nicole Kidman en medio de rumores de separación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantautor estadounidense Keith Urban hizo noticia tras una reciente presentación en vivo donde cambió la letra de su canción The Fighter, inspirada en los primeros años de su relación con Nicole Kidman, justo en medio de rumores de su separación con la actriz de Hollywood.

En el concierto, el cantante de 57 años cambió un verso que le dedicó a Kidman para hacer referencia a Maggie Baugh, la guitarrista que lo acompaña en su gira.

La frase original: 'When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter' (Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador) fue interpretada como: 'When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player' (Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista).

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente por coincidir con las noticias sobre el fin de la relación entre Keith Urban y Nicole Kidman tras 19 años de matrimonio.

Nicole Kidman pidió el divorcio tras 19 años de matrimonio

Según informó People, Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre en Nashville, después de 19 años de matrimonio. Los documentos consignan "diferencias irreconciliables" como motivo de la ruptura.

The Fighter, incluida en el álbum Ripcord, fue escrita por Urban e inspirada en conversaciones que tuvo con Kidman al inicio de su relación. En 2017, el músico explicó a Billboard que el tema nació de la necesidad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y describió la canción como un "voto" de protección hacia la actriz.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006. De su relación nacieron sus dos hijas; Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La actriz también es madre de Bella, de 32, y Connor, de 30, fruto de su matrimonio con Tom Cruise.