Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio, según People y TMZ

Nicole Kidman y Keith Urban decidieron poner fin a su relación. De acuerdo con People, una fuente muy cercana a la actriz confirmó la noticia.

"Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente. (Nicole) no quería que esto sucediera, había estado luchando para salvar el matrimonio", añadió el informante.

TMZ fue el primero medio en dar la noticia de la ruptura, citando fuentes que indicaron que la pareja está viviendo separada desde hace meses.

La pareja, casada desde junio de 2006, tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

¿Qué compartieron recientemente Nicole Kidman y Keith Urban en redes sociales?

En junio, Nicole Kidman compartió en Instagram una foto abrazada a Urban para celebrar su aniversario de bodas, escribiendo: "Feliz aniversario, amor ❤️ @KeithUrban".

No hace mucho que la actriz finalizó el rodaje de Practical Magic 2 en Londres, poco después, el 19 de agosto, compartió una foto con su familia acompañada de la descripción "recuerdos de verano".

Urban, por su parte, se encuentra de gira. Su próxima presentación está programada para el jueves 2 de octubre en Hershey, Pennsylvania.

¿Qué decía Nicole Kidman acerca de su relación con Keith Urban?

En abril de 2024, Kidman habló con People sobre el significado que su esposo tiene en su vida.

"Soy muy afortunada de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi amor profundo. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo regresar", comentó.

Nicole Kidman quedó cautivada por Keith Urban desde el primer momento en que se conocieron en la gala G'Day USA en Los Ángeles en 2005. Las estrellas intercambiaron números de teléfono, pero Urban no se comunicó con Kidman durante cuatro meses.

"Estaba loca por él y él no estaba interesado en mí. ¡Es verdad!", contó la actriz a la presentadora Ellen DeGeneres en 2017. "No me llamó en cuatro meses".