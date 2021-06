Nicole Zignago presentó a su pareja en redes sociales. | Fuente: Instagram

La cantante Nicole Zignago, hija del conocido compositor peruano Gian Marco, confirmó en redes sociales su relación sentimental con la fotógrafa y futbolista mexicana Fernanda Piña al dedicarle unas cariñosas palabras que celebran al amor "en todas sus formas".

Desde su cuenta de Instagram, la artista compartió una publicación en la que posa junto a su pareja y en cuya leyenda escribió: "Qué importante reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser".

"¡Eres mi destino y reflejo constante! Amar está bien. Contigo todo está bien", concluyó.

La publicación de Nicole Zignago no demoró en tener cientos de reacciones de sus seguidores, quienes la felicitaron por su nuevo romance. Entre ellos, su padre Gian Marco comentó: "Te amo"

Las palabras de Fernanda Piña

Por su lado, la futbolista Fernanda Piña también expresó un mensaje de amor hacia Nicole Zignago. También desde su cuenta de Instagram, compartió imágenes junto a su enamorada y escribió al inicio de la leyenda:

"Amarte me ha recordado lo fácil que es ser, amar, vivir y compartir. Contigo todo es un sí. Qué fortuna la mía de verte y de saberte. Compartir mi camino contigo ha sido lo más bonito que he hecho por mí. Mi destino constante y mi reflejo constante. Gracias por ser y aparecer".

Piña, de 27 años, juega para el equipo mexicano América Femenil y, además, se desempeña como fotógrafa, de acuerdo con las publicaciones que comparte en sus redes sociales de celebridades como Macarena Achaga.

"Tu amor me abraza, me recuerda ser fuerte y suave a la vez. Me hace ser valiente para ir a donde no quería ver y me hace volver a ver lo que había dejado de ver. Gracias por todo lo que has hecho conmigo por solo ser tu y amarme. Que viva el amor en todititititas sus formas", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.