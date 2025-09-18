Últimas Noticias
‘No Escape From Now’, el documental sobre los últimos años de Ozzy Osbourne: conoce cuándo se estrena y dónde verlo

‘No Escape From Now’ se estrena en octubre próximo.
‘No Escape From Now’ se estrena en octubre próximo. | Fuente: Europa Press
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El filme cuenta con la participación de la familia de Ozzy Osbourne, así como de diversos músicos y celebridades influenciadas por el legendario exvocalista de Black Sabbath.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los homenajes al legado de Ozzy Osbourne continúan. Esta vez, la plataforma Paramount+ anunció el próximo lanzamiento del documental Ozzy: No Escape From Now, que narra los últimos años de vida del legendario exvocalista de Black Sabbath, lamentablemente fallecido el pasado 22 de julio.

El filme cuenta con la participación de los hijos y viuda de Ozzy, sus excompañeros de Black Sabbath, así como de diversos músicos y celebridades influenciadas por el carismático ‘Príncipe de las Tinieblas’.

Esta semana, Paramount+ estrenó un emotivo tráiler del documental, en el que se ve parte de la preparación que tuvo el cantante, que sufría de párkinson, para realizar su concierto de despedida, Back to the Beginning, celebrado apenas un par de semanas antes de su deceso.

“Si mi vida está llegando a su final, realmente no me puedo quejar. He tenido una gran vida”, se le escucha decir a Ozzy Osbourne durante el avance.

¿Cuándo se estrena Ozzy: No Escape From Now?

En el tráiler, se confirma que Ozzy: No Escape From Now se estrenará en la plataforma Paramount+ el próximo martes, 7 de octubre.

“Un retrato honesto, cálido y profundamente personal de una de las mayores estrellas del rock de todos los tiempos, que detalla cómo el mundo del cantante se detuvo de golpe hace seis años, obligándole a reflexionar sobre quién es realmente, a enfrentarse a su propia mortalidad y a cuestionarse si podrá volver a actuar en el escenario por última vez”, se lee en la reseña del documental.

El filme, dirigido por la cineasta Tania Alexander, contará con la participación de diversos músicos y celebridades, como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), James Hetfield (Metallica), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Duff McKagan (Guns N' Roses), entre otros.

Tags
Ozzy Osbourne Heavy metal Cine

