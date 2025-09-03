Últimas Noticias
Roger Waters minimiza la trayectoria de Ozzy Osbourne y provoca la indignación de su hijo Jack: "Qué patético"

Roger Waters criticó duramente a la recordada estrella de Black Sabbath.
Roger Waters criticó duramente a la recordada estrella de Black Sabbath. | Fuente: Facebook: Roger Waters
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Jack Osbourne respondió con insultos a las declaraciones del cofundador de Pink Floyd contra su padre.

Jack Osbourne criticó duramente a Roger Waters luego de las declaraciones que hizo sobre su padre, Ozzy Osbourne, quien falleció el pasado 22 de julio.

El cofundador de Pink Floyd declaró al medio The Independent Ink que nunca tuvo interés en la música de la banda que lideró el recordado 'Príncipe de las tinieblas', porque solo aportó "idioteces y tonterías".

"No me importa Black Sabbath, nunca me importó, no tengo ningún interés. Me da absolutamente igual", señaló el músico británico. "Morder cabezas de pollos o lo que sea que hagan. No podría importarme menos".

Por si fuera poco, Waters también criticó la participación de Ozzy en el reality que protagonizó hace años en televisión junto a su familia.

"Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que Dios lo bendiga, en ese estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos, ¿sabes? Aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con su idiotez y tonterías", expresó.

Jack Osbourne responde a Roger Waters

Las declaraciones de Roger Waters motivaron la reacción inmediata de Jack Osbourne, hijo de Ozzy, quien, a través de su cuenta en Instagram, se dirigió sin filtros al fundador de Pink Floyd.

"Hola @rogerwaters. Vete a la m***. Qué patético y desconectado te has vuelto. La única manera en la que pareces llamar la atención estos días es vomitando estupideces en la prensa", señaló en un comunicado que compartió en sus historias.

"Mi padre siempre pensó que eras un imbécil, gracias por darle la razón". Posteriormente, compartió otra historia con el texto: "#f***rogerwaters".

Jack Osbourne responde a Roger Waters

Jack Osbourne responde a Roger WatersFuente: Instagram: Jack Osbourne

De qué murió Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne murió el 22 de julio a los 76 años. La familia informó en un comunicado que el músico estuvo acompañado de sus seres queridos.

Ese mismo día, un portavoz del servicio de emergencias Thames Valley Air Ambulance confirmó que uno de sus helicópteros fue enviado para brindar atención médica cerca de la localidad de Chalfont St. Giles.

Según reportó The Daily Mail, la ambulancia aérea acudió al hogar de la familia Osbourne y permaneció allí durante aproximadamente dos horas antes de confirmarse la muerte del artista.

Según el certificado de defunción, la causa oficial de su fallecimiento fue un "paro cardíaco extrahospitalario" e "infarto agudo de miocardio", con enfermedad arterial coronaria y enfermedad de Parkinson como factores contribuyentes.


Tags
Ozzy Osbourne Roger Waters

