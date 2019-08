Olivia Newton John revela que sufre de cáncer terminal. | Fuente: Instagram

Olivia Newton John es recordada por interpretar a la inocente y hermosa Sandy, en el famoso musical “Grease”, que protagonizó junto a John Travolta. En los últimos meses, mucho se ha especulado sobre su estado actual de salud, pues se sabe que la actriz de 70 años batalla contra el cáncer desde hace aproximadamente 27.

La primera vez que se le diagnosticó esta enfermedad (como cáncer de mama) fue en 1992; recayó algunos años más tarde y hace dos años la enfermedad regresó por tercera vez, esta vez, en un tumor ubicado en la parte inferior de la columna.

Sin embargo, nada parece derrumbar a la actriz, y eso se ha demostrado en su más reciente entrevista con el programa de televisión australiano “60 Minutes”. Al ser consultada sobre su experiencia con esta enfermedad, Newton John intentó mostrarse optimista.

"Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible", dijo.

Y, a pesar de que lleva muchos años luchando contra el cáncer y que esta vez puede que no lo supere, la protagonista de Grease asegura sentirse afortunada, debido a que ya ha superado esta enfermedad en anteriores ocasiones.

"¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. He tenido la suerte de poder hacer yoga, de recibir masajes, homeopatía y medicación, y durante varios años me encontraba muy bien. Pero ahora tengo metástasis", reveló a la revista People.

MARIHUANA MEDICINAL

Además de las diversas actividades escogidas por la actriz para sobrellevar el cáncer, una medicina natural que la ha ayudado a mermar el dolor es la marihuana. De acuerdo con la actriz, esta ha marcado una “gran diferencia” en los malestares ocasionados por el cáncer.

A pesar de que nunca experimentó con esta planta de forma recreacional, hoy Olivia Newton John toma gotas de aceite de cannabis cultivado por su esposo en la casa en la que viven en California, estado en el que esta planta es legal.