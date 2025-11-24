Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía: "Debo permanecer fiel a mis valores"

La modelo marfileña describió su renuncia como la única forma de mantenerse fiel a los valores que han guiado su carrera. "Alejarme de este rol disminuido me permitirá dedicarme a defender los valores que aprecio", expresó.

La polémica en Miss Universo no tiene cuándo parar. Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y una de las grandes favoritas del público en la reciente edición del certamen internacional, sorprendió este lunes al anunciar que renuncia a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, apenas tres días después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, una gala que dejó a Yacé en el Top 5 como Cuarta Finalista pese al fuerte respaldo que recibió durante toda la competencia.

¿Por qué renunció Olivia Yacé?

“Como representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de que soy capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo permanecer fiel a mis valores: el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades”, expresó en su mensaje.

Aunque no obtuvo la corona universal, Yacé sí recibió el título continental de Miss Universo África y Oceanía 2025 —el mismo que el año pasado recibió la nigeriana Chidimma Adetshina—. Sin embargo, decidió renunciar a él: “Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por la presente anuncio mi renuncia (…) así como a cualquier afiliación futura con el Comité de Miss Universo”.

El mensaje de Olivia Yacé

En su comunicado, la modelo subrayó que su decisión responde a un deseo de mantenerse íntegra y alineada con los principios que han guiado su carrera. “A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Para alcanzar mi potencial plenamente, debo permanecer firmemente anclada en mis valores”, señaló.

También recordó que su misión es inspirar a nuevas generaciones: “Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para las niñas. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar su identidad con orgullo”.

Renunciar al título, dijo, le permitirá enfocarse en esa labor: “Alejarme de este rol disminuido me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que aprecio”.

La marfileña aprovechó también para dirigir un mensaje a distintas comunidades afrodescendientes: “Sigan entrando en espacios donde no se les espera. Nunca permitan que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas”.

Olivia Yacé quedó como Cuarta Finalista en la más reciente edición de Miss Universo.Fuente: EFE

¿Qué dijo sobre Fátima Bosch?

Incluso en su despedida, Yacé dejó espacio para feliciar a Fátima Bosch por su coronación. También envió deseos de recuperación a Gabrielle Henry, Miss Jamaica —quien continúa en UCI tras el accidente sufrido en la preliminar—, y agradeció profundamente a quienes acompañaron su proceso.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han moldeado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación para elevar e inspirar”, afirmó.

Cerró su comunicado con un mensaje contundente: “Gracias a todos los que han formado parte de esta aventura excepcional. Continuemos defendiendo nuestros valores y luchando por la grandeza. Es hora de África”.

