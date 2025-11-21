Stephany Abasali, Miss Venezuela, se corona Miss Universo América 2025 y sucede a Tatiana Calmell

La representante de Venezuela se coronó Miss Universo América tras quedar Segunda Finalista en Miss Universo 2025. Durante la coronación, la peruana Tatiana Calmell no estuvo presente.

Venezuela celebra. Stephany Abasali se convirtió en la nueva Miss Universo América, sucediendo a Tatiana Calmell, quien obtuvo este título inédito hace un año. Este reconocimiento destaca a la candidata más sobresaliente del continente americano y reafirma su posición como una de las favoritas del certamen más prestigioso del mundo.

El anuncio se realizó la mañana del viernes, 21 de noviembre, durante la fiesta de coronación en el Richmond Stylish Hotel en Bangkok, Tailandia, con la presencia de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, y pocas horas después de que la mexicana Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo 2025.

Stephany Abasali, Miss Universo América 2025

Primero se anunciaron los ganadores de otros continentes: Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil y Cuarta Finalista de Miss Universo, se coronó como Miss África y Oceanía; Julia Ann Cluett, Miss Malta y Top 12 en Miss Universo 2025, fue elegida reina de Europa y Medio Oriente; y Zhao Na, Miss China y también Top 12, obtuvo el título de Asia.

Finalmente llegó el momento esperado por toda Latinoamérica: Stephany Abasali, Segunda Finalista de Miss Universo 2025, fue nombrada Miss Universo América 2025. “Tengo tanto que decirles, pero ante todo, gracias por creer en mí. El triunfo es de Dios”, escribió Stephany en sus redes sociales.

Durante la ceremonia también se anunciaron otros premios especiales: Ceren Arslan (Turquía) fue Miss Simpatía; Mahyla Roth (Costa Rica), Miss Fotogénica; Sanly Liu (Indonesia) recibió el reconocimiento a la Piel Más Bella; y Yanina Gómez (Paraguay) se llevó el People’s Choice Award y el primer lugar del Beyond the Crown, por su destacado proyecto de labor social.

¿Quién es Stephany Abasali?

Stephany Abasali, Miss Universo América 2025, nació el 26 de julio de 2000 en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Proviene de una familia de raíces multiculturales: su padre, Tony Abasali, es de origen sirio, y su madre, Yanet Nasser, es libanesa.

Creció entre Venezuela y Melbourne, Australia, lo que le permitió desarrollar una visión amplia del mundo desde joven. Actualmente estudia Economía en la Florida International University.

En diciembre de 2024, Stephany conquistó la corona de Miss Universo Venezuela, representando a Anzoátegui. Se convirtió así en la segunda mujer de ese estado en ganar el título en más de seis décadas.

