La mexicana Fátima Bosch logra coronarse como Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025. La representante de México logró conseguir la cuarta corona para su país luego de vencer a la modelo tailandesa Praveenar Singh y ubicarse en el primer lugar del certamen de belleza realizado en el Impact Arena de Bangkok, en Tailandia, en la noche de este jueves 20 de noviembre.

Tras una gran competencia en la pasarela y respondiendo a algunas preguntas, Fátima Bosch pudo coronarse como nueva Miss Universo en reemplazo de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, quien ganó el certamen el 2024.

Con lágrimas en los ojos y mostrando mucha emoción, la modelo nacida en la ciudad de Tabasco se puso la corona de Miss Universo, así como la cinta oficial con el título, siendo aplaudida por todo el público en el escenario y las más decenas de candidatas presentes, quienes se acercaron para abrazar a la mexicana por su triunfo.

En un primer momento, Fátima Bosch, quien tuvo un conflicto mediático con el presentador Nawat Itsaragrisil, había conseguido ubicarse en el Top 5 junto con la venezolana Stephany Abasali, la tailandesa Praveenar Singh, la filipina Ahtisa Manalo y la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé.

