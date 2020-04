Luis Fonsi participará en el "One World: Together at home" | Fuente: Instagram

Luis Fonsi, conocido en todo el planeta gracias a la revolución de su tema "Despacito", participará este sábado en el concierto "One World: Together at Home", organizado por Lady Gaga para recaudar fondos para los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, para contener y aminorar los efectos del coronavirus.

El cantante encabeza con J Balvin, Maluma y Jennifer López la presencia latina en el concierto "One World: Together at Home" de Gaga, que se transmitirá a nivel mundial por televisión, radio y plataformas de internet.



"Yo interpretaré dos canciones", contó tras declararse agradecido de que lo "hayan invitado a este magno evento". Para Fonsi el hecho que haya muchos artistas hispanos en un cartel que incluye a los Rolling Stones, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre muchos otros, representa "lo relevante que es la música latina a nivel mundial".

Además, marca la generosidad con la que el llamado "Latino Gang" está abordando las necesidades desatadas por la pandemia de COVID-19: "La mayoría de nosotros se ha entregado a ayudar y acompañar a la gente", destacó.



En ese sentido, reveló que desde el principio se ha dedicado a hacer todo lo que puede "por colaborar a mitigar esta experiencia tan dura".



Hasta ahora, Luis Fonsi ha participado en una decena de conciertos que se han transmitido en televisión en América Latina y Estados Unidos, todos los días está apoyando a una pequeña empresa desde sus redes y está planificando la forma "más eficaz" en la que su fundación puede colaborar.

(Con información de EFE)