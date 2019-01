El actor británico Christian Bale ─nominado al Oscar 2019─ debutó en la pantalla grande a los 13 años, en su primer protagónico en el "Imperio del Sol", dirigida por Steven Spielberg, la cual fue muy elogiada por los críticos.



Este film fue el inicio de su prometedora carrera en cintas como: "American Psycho" (2000), "El maquinista” (2004), “Batman Begins" (2005) y sus dos secuelas, "Terminator Salvation" (2009), "The Fighter" (2010), "American Hustle" (2013), "Éxodo" (2014), "The Big Short" (2015), entre otras. Debido a su increíble trabajo como actor recibió premios importantes en el mundo del cine.



En el 2010 ganó un Oscar, un Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Dicky Eklund en la película "The Fighter".



En el 2012 interpretó a Batman por tercera y última vez, sellando así la trilogía de Christian Nolan del caballero de la noche. En 2015 participó de la película “The Big Short”, la cual tuvo varias nominaciones a los Premios Oscar.



Actualmente protagoniza la película “Vice”, donde tuvo que aumentar 18 kilos para interpretar al ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Esta transformación lo llevó a ganar un Globo de Oro y está nominado a los Premios Oscar 2019.



Repasa la galería de esta nota con las transformaciones más radicales de la carrera de Christian Bale.