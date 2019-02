La actriz mexicana Laura Zapata no puede con su genio. Esta vez la víctima fue Yalitza Aparicio, a quien la recordada villana de telenovelas como "María la del Barrio" y "Rosa Salvaje" se refirió luego de su nominación al Oscar 2019.

Como se recuerda, Yalitza Aparicio fue nominada a los Oscar 2019 en la categoría Mejor Actriz por su papel protagónico en "Roma", la película del director Alfonso Cuarón. Se trata de su debut en la pantalla grande y su primera consideración en los premios más importantes de Hollywood.

Laura Zapata fue abordada por los medios mexicanos y consultada al respecto. ¿Qué dijo?

"Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas... no, no es cierto", dijo Laura Zapata entre risas. "Está bien, tuvo suerte. No hay que envidiar a nadie ni calificar a nadie. Le tocó... muchas quisieran", agregó.

AL RITMO DE THALÍA

Laura Zapata también fue consultada por el videoclip de la canción "Lindo pero bruto", lo nuevo de su medio hermana Thalía. "No lo he visto", dijo escuetamente.

Todo parece indicar que la relación entre Laura Zapata y Thalía sigue siendo distante. Como se recuerda, cuando la actriz mexicana llegó al Perú para promocionar la película "La peor de mis bodas 2", solicitó no hablar de la autora del popular "Me oyes, me sientes".