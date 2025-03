Karla Sofía Gascón revela que tras los Oscar bebió una limonada que contenía un componente del cannabis: "Me asusté"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón contó en sus historias de Instagram una curiosa anécdota que le ocurrió luego de la ceremonia de los Oscar 2025. La actriz dijo que consumió una limonada que contenía THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, lo que le provocó mareos y problemas de presión.

La española, nominada a Mejor Actriz por su protagónico en Emilia Pérez, mencionó que recibió un obsequio que incluía una bolsa de papas fritas y una lata de refresco con sabor a limón. "Hasta ahí todo bien", comentó.

"De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", siguió la actriz con su relato.

Ante la persistencia del malestar, decidió llamar a un amigo para informarle sobre su estado. Intentó estabilizarse consumiendo algo dulce, pero los síntomas continuaban.

THC: el ingrediente con efectos psicoactivos



"Me muevo como puedo y digo: voy a ver si me ha sentado mal algo que he comido. Reviso la composición de la bolsa de chips, nada", señaló. Sin embargo, al examinar con detenimiento la lata de refresco, notó una imagen que indicaba la presencia de THC en la bebida.

"Ahora me río, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio", bromeó Gascón.

Karla Sofía Gascón acudió a la gala de los Oscar 2025 sin desfilar por la alfombra roja, tras la controversia generada por antiguos mensajes en Twitter que la obligaron a apartarse de la temporada de premios. Gascón también denunció ser víctima de una "campaña de odio" en su contra.

Qué es el THC

Sandra Ramírez, de la asociación Cannábica BOCI (Botánica Orgánica Canabbis Internacional), dijo a RPP que cannabis y marihuana son lo mismo, y que la llamada marihuana recreativa es la que se fuma.

En el caso del uso medicinal "se ve la cantidad de especies que existen en la planta" y de ella se extraen partes específicas, porque los tratamientos son individuales, dependiendo del paciente.

Esta planta tiene varios principios activos, entre ellos el tetrahidrocannabinol (THC), que tiene efectos psicoactivos que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC).

Este componente se puede usar para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia, como las náuseas o vómitos. También dolores provocados por enfermedades del sistema nervioso, enfermedades terminales o males crónicos.

