"No sé en qué estaba pensando Piqué, Shakira es una diosa": Ozuna lanzó dardo al exfutbolista

Uno de los discos más esperados de Shakira fue Las mujeres ya no lloran ya que cada canción es un desahogo de su proceso de ruptura con Gerard Piqué. Con motivo del lanzamiento del álbum, la colombiana organizó un evento donde invitó a su familia, colegas y seres queridos, entre ellos, Ozuna.

Como se recuerda, en 2022, ambos estrenaron Monotonía, una bachata que habla de la supuesta razón por la que terminó su romance con el exfutbolista español. Por ello, el puertorriqueño no dejó pasar la oportunidad de tomarse una foto con su amiga y, en la descripción, le tiró un dardo a Piqué.

"Yo no sé qué estaba pensando Piqué. Mira esta diosa, una reina muy bella. ¡Felicidades, mi Shak!", puso Ozuna. Los comentarios no se hicieron esperar: "El verdadero el que tenga miedo a morir que no nazca", "El verdadero no soy tímido ni a palo", "Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya", "Jajaja nadie mas directo que Ozuna", y más.

Ozuna y su referencia a Shakira y Piqué en su nueva canión

El cantante puertorriqueño Ozuna sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Te pienso, un tema que hace referencia a la separación entre la artista colombiana y Piqué. Además del ritmo contagioso, la canción ha llamado la atención por la letra. "Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: 'Shaki' hasta en el medio del mar", canta el astro del género urbano.

El tema llegó acompañado de un videoclip que fue compartido por el artista en su canal oficial de YouTube. En menos de un día, el material audiovisual lleva 7 millones de reproducciones en la plataforma digital.

Shakira y Ozuna lanzan Monotonía

Shakira estrenó a fines de octubre de 2022 su esperado tema Monotonía, grabado con la colaboración de Ozuna. Una canción que viene precedida por la separación entre la cantante y el futbolista Gerard Piqué. Antes del estreno, en las redes sociales había una gran cantidad de seguidores especulando en torno a la letra, ya que supuestamente hace referencia a las razones de su ruptura con Gerard Piqué, quien actualmente se encuentra en una relación sentimental con Clara Chía Martí.

Este nuevo título de la artista le sigue al éxito masivo de su último sencillo Te felicito, que grabó con Rauw Alejandro y encabezó la lista Billboard Latin Airplay a principios de este año.

