"El ambiente fue increíble": María Pía Copello brilló en la presentación de 'Las mujeres ya no lloran', el nuevo disco de Shakira [VIDEO]

María Pía Copello, conductora de televisión, estuvo presente en la presentación del nuevo disco de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran'. | Fuente: AFP

María Pía Copello se sumó a la celebración en la fiesta de lanzamiento del álbum Las mujeres ya no lloran de Shakira, que tuvo lugar en el Hard Rock Live en Hollywood. La conductora de televisión compartió la alfombra roja con otras estrellas como Carlos Ponce, Andrea Meza, Emily Estefan y Juliana Velásquez.



Para la ocasión, Copello lució un elegante vestido negro con una amplia abertura en la pierna, diseñado por Leon Atelier, decorado con una aplicación plateada a la altura del busto. Completó su atuendo con unos aretes brillantes, el cabello recogido, unas sandalias y un bolso de mano de Alexander McQueen. El look fue creado por Frede Zavalaga.



"¿Listos? Les cuento todo. Ayer estuve [el jueves] en la presentación del disco de Shakira aquí en Miami. ¡El ambiente está increíble! ¡Qué emoción!", dijo la conductora de Mandé quien mande en sus historias de Instagram. También compartió que estuvo en busca de una foto o video con la cantante colombiana, quien presentó su nuevo álbum de estudio.

María Pía Copello hizo un viaje especial hasta Miami para ser parte de la presentación del nuevo disco de Shakira. | Fuente: Instagram: @piacopello

Copello lució un diseño de Leon Atelier. El look estuvo a cargo de Frede Zavalaga.Fuente: AFP

¿Qué dice Shakira sobre Piqué en Las mujeres ya no lloran?

Las mujeres ya no lloran, el duodécimo álbum de su carrera, es descrito como "conceptual" por la propia Shakira, quien menciona que se fue desarrollando de manera orgánica. Este disco aborda las etapas que atraviesa un corazón roto, pero también destaca la importancia de la recuperación. Cabe destacar que no todas las canciones tratan sobre el desamor.



En Última, la cantante de 47 años concluye sus expresiones musicales sobre la ruptura de su relación con Piqué en 2022, según ella misma ha anunciado. La letra de la canción refleja el dolor de la pérdida y la incredulidad ante el final de algo que se percibía como auténtico.



"Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí", dijo Shakira minutos antes de dar por lanzada oficialmente esta producción, que ya recibió siete discos de platino por los temas publicados como adelantos a partir de 2022.

¿Qué dijo Shakira sobre las críticas por canciones sobre Piqué?

Desde que anunció su separación con Gerard Piqué, Shakira ha recibido apoyo y críticas después de lanzar varias canciones donde hacía catarsis de su romance con el exfutbolista español. Ahora, con el lanzamiento de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran se ha defendido de los malos comentarios que viene recibiendo en redes sociales.



En conversación con Zane Lowe para Apple Music, la colombiana compartió detalles del proceso del álbum y cómo fue la creación de sus canciones. La maternidad, las dificultades, la separación y más situaciones fueron el tema principal para escribir temas por lo que la música fue su medio de escape.



"Soy una artista y nadie me dirá cómo debo curarme. Y nadie debería decirle a una cómo sanar sus heridas. A nuestras madres y abuelas, les decían que ocultaran sus lágrimas, que ocultaran sus sentimientos frente a sus hijos y frente a la sociedad, que aceptaran lo que debían vivir, fuera lo que fuera. Y listo, te aguantabas, pero ahora las cosas son diferentes", dijo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis