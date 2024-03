"Es bueno no tener marido": Shakira se sinceró sobre ser madre soltera tras su ruptura con Gerard Piqué

Cada experiencia que ha vivido ha sido plasmada en canción y el disco Las mujeres ya no lloran no ha sido la excepción. Shakira continúa en la cima de su carrera y más ahora con este álbum que "ha sido terapéutico".

''Yo me curo a través de esta música, y todavía me estoy curando. Es un proceso, pero sin duda la música ha desempeñado un papel muy terapéutico. Yo digo que cuando escribo música es como ir al terapeuta, pero más barato. Y te ayuda a ejercitar muchas emociones y sentimientos intensos que, de otro modo, simplemente se fosilizarían", dijo a Apple Music.

En la conversación, Shakira reflexionó sobre su vida familiar y aseguró que no necesita un compañero para salir adelante con sus hijos, al contrario, se siente mejor estando soltera.

"Hubo momentos que no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido, porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal", confesó.

Además, la barranquillera dejó en claro que su separación con Gerard Piqué le ha traído cosas buenas a su vida: "A veces no me voy a dormir hasta que es su hora de acostarse. Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos y acostarlos, luego ya me desmayo (ir a dormir). Es la primera vez que tengo realmente que hacer frente a tanto como madre soltera".

La cantante colombiana Shakira recibe la certificación de platino por su canción "Las mujeres ya no lloran" durante la fiesta de lanzamiento de su álbum del mismo nombre en Seminole Hard Rock Live en Hollywood, Florida.Fuente: AFP

Shakira responde a las críticas sobre sus canciones para Piqué

Al mismo medio, Shakira se defendió de los malos comentarios que viene recibiendo en redes sociales por sus canciones hacia el padre de sus hijos:

"Soy una artista y nadie me dirá cómo debo curarme. Y nadie debería decirle a una cómo sanar sus heridas, ¿sabes? Esto es otra etapa que estamos viviendo. A nuestras madres y abuelas, les decían que ocultaran sus lágrimas, que ocultaran sus sentimientos frente a sus hijos y frente a la sociedad, que aceptaran lo que debían vivir, fuera lo que fuera. Y listo, te aguantabas, pero ahora las cosas son diferentes, y nadie debería decirle a nadie cómo tiene que ser el proceso", dijo la colombiana.

Las mujeres ya no lloran, el nuevo disco de Shakira

El esperado álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, estará disponible en plataformas digitales, CD y vinilo a partir de este viernes 22 de marzo. Esta producción marca un hito al ser el primer trabajo de estudio de la artista, lanzado en versión LP, con cuatro ediciones distintas que presentan diferentes carátulas y colores (zafiro, esmeralda, diamante y rubí).

El disco sucede a El dorado lanzado en 2017, que incluyó éxitos como Chantaje y La Bicicleta. Se espera que próximamente la cantante anuncie una gira mundial con motivo de este nuevo material.

