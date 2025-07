"Tenemos una química maravillosa": Pamela Anderson y Liam Neeson alimentan rumores de romance

Los actores, que protagonizan la nueva entrega de ¿Y dónde está el policía?, han mostrado una química innegable durante la promoción de la cinta que llega a Latinoamérica este 31 de julio.

¿Pamela Anderson y Liam Neeson están saliendo? Aunque ninguno lo ha confirmado, los actores no han ocultado la evidente "química" que comparten durante la promoción de ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun, en inglés). La película llega a los cines de Latinoamérica este 31 de julio, 37 años después del estreno de la original protagonizada por Leslie Nielsen.

Neeson, de 73 años, interpreta al teniente Frank Drebin Jr., mientras que Anderson, de 58, da vida a la sensual Beth Davenport, su interés romántico. En el estreno en Nueva York, celebrado el lunes 28 de julio, ambas estrellas posaron en la alfombra roja junto a sus hijos: Brandon (29) y Dylan (27), por parte de Pamela y su exesposo Tommy Lee; y Micheál (30) y Daniel (28), hijos de Liam y su fallecida esposa Natasha Richardson.

Durante una entrevista con Craig Melvin para el programa Today este martes, se les preguntó directamente por los rumores. “Mucha gente en Internet está hablando de esta historia de amor en desarrollo”, dijo el presentador antes de mostrar imágenes de los actores simulando besarse minutos antes. Anderson también le dio un beso en la mejilla a Neeson en el estreno en Londres, realizado el 22 de julio.

La química de Pamela Anderson y Liam Neeson

"Ambos están solteros ahora mismo. Hay una química evidente en toda esta película. ¿Son pareja?”, insistió Melvin. “No entiendo la pregunta”, respondió Pamela, mientras que Neeson comentó: “No había conocido a Pamela antes. Nos conocimos en el set y descubrimos que teníamos una química maravillosa... como actores”.

Luego añadió: “Solo pensé: ‘Esto está bien, no lo forcemos, dejemos que respire’. Y eso hicimos... Es divertido, y estar con esta mujer es un placer. En serio. Cada día fue una alegría”.

Sobre la presión de protagonizar esta nueva entrega de la franquicia, Neeson reconoció: “Tal vez tuve cinco segundos de duda. Mi experiencia en comedia se resumía a pequeños sketches en The Stephen Colbert Show que duraban dos minutos. Esta es una película de hora y media pensé: ‘¿Podré hacerlo?’. Pero fue un buen reto, y todo fue mejorando a medida que avanzamos”.

Pamela Anderson y Liam Neeson protagonizan '¿Y dónde está el policía?', la cuarta entrega de la franquicia.Fuente: Reuters

"El amor está en el aire"

Pamela también se refirió a la conexión que surgió entre ambos: “Tuvimos una química natural. Teníamos un gran guion, un director brillante, casi como un científico loco de la comedia". Por su parte, Liam dijo: "Ambos somos algo tontos. Descubrimos ese lado gracioso del otro”.

Además, la actriz —recordada por su participación en Baywatch: Guardianes de la bahía— compartió el martes imágenes de la premier de la película en Nueva York a través de sus redes sociales, acompañadas del mensaje: “El amor está en el aire”.

No es la primera vez que se expresan con cariño el uno del otro. En octubre de 2024, Neeson confesó a People: “Estoy perdidamente enamorado de Pamela. Es maravillosa para trabajar. No tiene un ego enorme. Es divertida y profesional. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre ella”. Pamela, por su parte, lo describió como “el caballero perfecto” y añadió: “Saca lo mejor de ti con respeto, amabilidad y experiencia. Fue un honor trabajar con él”.

En otra entrevista con Entertainment Weekly, publicada en julio, Anderson dijo: “Creo que tengo un amigo para toda la vida en Liam”. Y añadió: “Tenemos una conexión muy sincera y amorosa. Es un buen tipo”.

