Constantino Fernández, de Parchís, revela la dura historia del accidente donde perdió el brazo izquierdo. | Fuente: Composición

Constantino Fernández, más conocido en el mundo artístico como 'Tino' y porque fue "La ficha roja” en la banda española Parchís, abrió su corazón para contar cómo fue que perdió el brazo izquierdo.

Tras pertenecer al grupo infantil entre 1979 y 1983, donde ganó fama mundial siendo solo un niño, el artista comentó con pesar el duro momento que le tocó vivir. Si bien no se acuerda del hecho, se basó en lo que le contó un extraño.

“Yo salí de una reunión con un proveedor en Murcia, entonces volvía a la oficina... todo esto que te voy a explicar me lo han contado, porque yo no me acuerdo. El accidente tiene 10 u 11 años, ya ha pasado el tiempo. Esto me lo contó el tipo con el que choqué”, relató para el programa “El minuto que cambió mi destino”.

De acuerdo con lo que le contaron, 'Tino' Fernández estuvo manejando mientras que la otra persona venía en dirección contraria en zigzag, así que, para no chocar, invadió el carril contrario y tuvo un accidente con el auto que estaba detrás de él.

Tras este accidente perdió su extremidad y reveló que ha tenido mucha suerte de estar vivo: “Tuve la mala suerte de que, al ser una colisión frontal, el capó entró con guillotina y me cercenó el brazo, como me podría haber cercenado el cuello y no estaríamos hablando ahora”, agregó.

Cuando llegaron las autoridades, lo primero que hicieron fue recoger su brazo y ponerlo en una hielera para conservarlo y así reimplantarlo en un futuro. Sin embargo, esta posibilidad quedó solo en palabras, pues Fernández no tiene la esperanza de que tenga funcionalidad:

“Mandan un helicóptero y me llevan a un hospital de Burgos. Todo esto son relatos que me cuentan porque no era consciente. No se pudo reimplantar el miembro porque sufrió múltiples desgarros; los médicos llegaron a la conclusión de que sería un peso muerto, no tendría ninguna funcionalidad y sería un estorbo”, comentó.

A pesar de haber pasado más de una década de este accidente, el intérprete de “Ay del chiquirritín” y “Twist del colegio”, calificó este hecho como un accidente traumático.

Después de darle una pausa a la música, 'Tino' vivió en Murcia, Zaragoza y Barcelona y trabajó para empresas editoriales y de telefonía, dirigió un estudio de grabación y una empresa de limusinas y, cuando en 2008 lo entrevistaron en Peta Zetas de Antena 3, se dedicaba al periodismo deportivo en la radio.

