Alysha Newman, la medallista olímpica en París 2024 que también triunfa en OnlyFans

Alysha Newman ha deslumbrado en los Juegos Olímpicos de París 2024. A sus 30 años, la atleta canadiense no solo se ha colgado la medalla de bronce en salto con pértiga femenino, sino que también ha captado la atención del público por su popularidad en la plataforma OnlyFans.



En los últimos días, la atleta olímpica se volvió viral en redes sociales tras celebrar su medalla de bronce con un twerking frente al público en el Stade de France. Newman, una de las 100 mujeres más sexys según Maxim en 2021, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer de su país en lograr una medalla en salto con pértiga.



Aunque la australiana Nina Kennedy, ganadora del oro, y la estadounidense Katie Moon, medallista de plata, la superaron en el podio, Newman ha sabido conquistar al público. Su salto de 4,85 metros estableció un nuevo récord canadiense en esta disciplina, mejorando su marca personal por dos centímetros.

Alysha Newman de Canadá en la final de salto con pértiga femenino del evento de atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024 en el Stade de France en Saint-Denis.Fuente: AFP

Campeona olímpica y en OnlyFans

Alysha Newman salió a competir el miércoles con su característico labial rojo brillante, un sello distintivo desde que decidió abrir su cuenta en OnlyFans, con la cual financia sus competencias. Su perfil, accesible por 29 dólares, cuenta con cientos de imágenes sensuales, aunque nunca completamente desnuda.



Newman, originaria de Ontario, Canadá, es una de varias atletas que han recurrido a OnlyFans durante los Juegos Olímpicos para obtener ingresos adicionales. El clavadista británico Jack Laugher también comentó sobre su decisión de unirse a la plataforma, diciendo: "Haré lo que sea para ganar un poco más de dinero".



En una entrevista con BILD, Newman habló sobre cómo la plataforma le ha dado mayor confianza: "Gano dinero con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo. Me hace sentir segura y me siento bien al respecto". El medio alemán reportó que, aunque el número de suscriptores no es visible, más de 65,000 usuarios han dado "me gusta" a su perfil.

