Jackie Chan fue testigo de la victoria de la peruana Angélica Espinoza en París 2024

La final de Taekwondo Femenino K44 de los Juegos Paralímpicos de París 2024 se llevó a cabo en el Grand Palais. La peruana Angélica Espinoza y la uzbeka Ziyodakhon Isakova se enfrentaron en el recinto donde nuestra representante logró la medalla de oro.

La paratleta de 26 años derrotó por 10-4 a la representante de Uzbekistán y quien estuvo observándola desde las gradas fue el icónico actor Jackie Chan. Como es de conocimiento, el artista marcial domina este deporte y es una de sus grandes pasiones.

Después de que Angélica Espinoza liderara el podio del Parataekwondo entonaron el himno nacional de Perú en medio de aplausos. Luego fue el turno de premiar a los medallistas masculinos, a quienes Chan les entregó la mascota de peluche de los Juegos Paralímpicos de 2024.

El camino de Angélica Espinoza hacia la medalla de oro en París 2024

Angélica Espinoza (#5 ranking mundial) comenzó su participación derrotando en octavos a la camerunesa Guileine Chemogne (28-9) y luego se impuso a la iraní Maryam Abdollahpour, número 4 del mundo, por un contundente 19-9.

Esto le dio el pase a la semifinal, no obstante, Espinoza no tendrá competencia en esta ronda. En esa instancia la peruana iba a enfrentar a la marroquí Naoual Laarif, pero su rival no pudo presentarse debido a una lesión.

En el combate de cuartos, Laarif recibió una patada en la cabeza de parte de su rival, la mexicana Claudia Rivero, con lo que la norteamericana fue descalificada por “conducta antideportiva”. Esto permitió que avance Laarif, quien fue retirada en camilla y no se presentará al duelo con Espinoza.

En la final, Angélica Espinoza se enfrenó a la representante de Uzbekistán Ziyodakhon Isakova y por una diferencia de 10-4 se llevó la medalla de oro.

El actor de artes marciales nacido en Hong Kong, Jackie Chan, saluda durante la ceremoniaFuente: AFP

Jackie Chan en los Juegos Paralímpicos de París 2024

El actor chino Jackie Chan, famoso en todo el mundo por sus películas de artes marciales, llevó la antorcha con la llama paralímpica poco antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La llama paralímpica llegó el último domingo a suelo francés tras cruzar el túnel bajo el canal de la Mancha, después de ser encendida el sábado en Skoke Mandeville (Reino Unido), cuna del movimiento paralímpico mundial.

Tras ello, este jueves, el primer día de las competencias de los Juegos Paralímpicos de París 2024, estuvo en el Grand Palais donde presenció el taekwondo.

