¡Va por el oro! Angélica Espinoza clasificó a la final de los Juegos Paralímpicos París 2024

La deportista peruana Angélica Espinoza accedió este jueves a la final de la categoría K44 (-47 kg) de para taekwondo de los Juegos Paralímpicos París 2024, con lo que ya aseguró medalla de plata para el ‘Team Perú’ y tendrá la opción de obtener la presea de oro, tal como lo consiguió en Tokio 2020.

Angélica Espinoza (#5 ranking mundial) comenzó su participación derrotando en octavos a la camerunesa Guileine Chemogne (28-9) y luego se impuso a la iraní Maryam Abdollahpour, número 4 del mundo, por un contundente 19-9.

Esto le dio el pase a la semifinal, no obstante, Espinoza no tendrá competencia en esta ronda. En esa instancia la peruana iba a enfrentar a la marroquí Naoual Laarif, pero su rival no podrá presentarse debido a una lesión.

En el combate de cuartos, Laarif recibió una patada en la cabeza de parte de su rival, la mexicana Claudia Rivero, con lo que la norteamericana fue descalificada por “conducta antideportiva”. Esto permitió que avance Laarif, quien fue retirada en camilla y no se presentará al duelo con Espinoza.

¿Cuándo y dónde compite Angélica Espinoza en Juegos Paralímpicos París 2024?

Angélica Espinoza competirá en la final de la categoría K44, -47 kg, de Para taekwondo. La contienda va desde las 1:34 p.m. (horario peruano) el jueves 29 de agosto. El evento se llevará a cabo en el Grand Palais de París.

¿A qué hora es la final de Angélica Espinoza en Juegos Paralímpicos París 2024?

En Perú , la final de Angélica Espinoza comienza a la 1:34 p.m.

, la final de Angélica Espinoza comienza a la 1:34 p.m. En Ecuador, la final de Angélica Espinoza comienza a la 1:34 p.m.

En Colombia, la final de Angélica Espinoza comienza a la 1:34 p.m.

En Chile, la final de Angélica Espinoza comienza a las 2:34 p.m.

En Bolivia, la final de Angélica Espinoza comienza a las 2:34 p.m.

En Paraguay, la final de Angélica Espinoza comienza a las 2:34 p.m.

En Venezuela, la final de Angélica Espinoza comienza a las 2:34 p.m.

En Argentina, la final de Angélica Espinoza comienza a las 3:34 p.m.

En Uruguay, la final de Angélica Espinoza comienza a las 3:34 p.m.