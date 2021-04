“Pasión de Gavilanes”: Actriz que le dio vida a 'Pepita Ronderos' dio positivo a COVID-19 y lucha por su vida. | Fuente: Twitter

Una de las actrices más populares de Colombia y reconocida por su participación en “Pasión de gavilanes”, Lady Noriega, preocupó a sus fanáticos luego de confirmar que había contraído la COVID-19.

De acuerdo con sus mensajes en las redes, la actriz y cantante lamentó que el virus haya ingresado a su cuerpo, ya que estuvo en una situación crítica debido a que tuvo que ser hospitalizada.

“Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, se lee en una publicación de Lady Noriega.

Los medios de comunicación colombiano informaron que la artista de “Pasión de gavilanes” fue llevada de emergencia al hospital, porque sus pulmones estaban comprometidos. Sin embargo, tras estar en observación, agradeció a Dios que no ingresó a UCI.

Lorena Meritano, quien fue compañera de Lady Noriega en la novela, le envió sus mejores deseos y tranquilizó a sus seguidores luego de confesar que se había comunicado con ella: “Todo mi amor y oraciones para ella, acabamos de comunicarnos y se va a poner bien pronto, si Dios quiere. Te adoro, reina”, escribió en Twitter.

"Pasión de Gavilanes 2"

Hay “Pasión de gavilanes” para rato. Así lo confirmó Michel Brown, quien interpretó el personaje de Franco Reyes en la popular telenovela colombiana que llegó a la pantalla chica en el 2003 y relató la historia de amor entre los hermanos Rey y las hermanas Elizondo.

“La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quién, pero creo que algunos la van a hacer”, comentó el actor argentino al portal Fórmula TV. Además, aseguró que le propusieron ser parte de la entrega, pero decidió mantenerse al margen.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también”, dijo el actor de “Pasión de gavilanes”.

Como se recuerda, “Pasión de gavilanes” tuvo entre sus protagónicos a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Aún se desconoce quiénes volverán o no a unirse al proyecto.

