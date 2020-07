Parte del elenco de "Pasión de Gavilanes" tuvo un reencuentro a propósito del reestreno de la telenovela colombiana. | Fuente: Instagram

A 16 años de su estreno en la pantalla chica, el elenco de “Pasión de Gavilanes” se reencontró en una reunión que tuvieron a través de Zoom con motivo del relanzamiento de la telenovela en Caracol Televisión, en Colombia.

Así, desde sus respectivos hogares, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) transmitieron este encuentro en el que llamó la atención de la ausencia de Michel Brown (Franco Reyes).

Los seguidores, sin embargo, pudieron atestiguar que Mario Cimarro y Danna García volvieran a verse después de diez años. Una alegre coincidencia que despertó los elogios por parte de Cimarro hacia su antigua compañera:

“Yo creo que la química que tenemos es natural, eso para los actores es algo que cuando nos pasa es una bendición. A mí me pasó esa bendición con Danna. Hay veces que no existe la química entonces uno tiene que usar su técnica y su preparación para crearla, pero en este caso no fue así, en este caso ahí estaba desde que nos conocimos”.

Asimismo, Cimarro destacó que uno de sus deseos es que en el futuro pueda compartir roles con personas como las que le tocó grabar en “Pasión de Gavilanes”. “Gente talentosa, gente generosa, gente buena y una protagonista como Danna, por Dios, que me pase mucho”, aseveró.

NATASHA KLAUSS Y PAOLA REY BAILAN "FIERA INQUIETA"

“Fiera inquieta” de Rosario Montes, más conocido como “Quién es ese hombre”, se convirtió en la canción emblemática de “Pasión de Gavilanes”. Aunque han pasado casi 20 años desde el estreno de la novela, el tema aún permanece en la memoria de los fans.

La historia de los tres hermanos Reyes que se enamoran de las tres hermanas Elizondo se convirtió en un gran éxito en la televisión allá por el 2003. Como recordar es volver a vivir, dos actrices de la producción colombiana trajeron de vuelta la ficción gracias al popular tema.

Así, en junio pasado, Natasha Klauss y Paola Rey, quienes interpretaron a las hermanas Sara y Jimena Elizondo en “Pasión de Gavilanes”, se juntaron para bailar al ritmo de “Fiera inquieta”. Desde sus cuentas de Instagram, ambas mostraron sus mejores pasos en una coreografía a la que se unió uno de sus amigos que simuló ser uno de los hermanos Reyes.