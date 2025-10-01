Paul McCartney cantó ‘Help!’ en vivo por primera vez después de seis décadas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último fin de semana, Paul McCartney sorprendió a sus fanáticos en su concierto en el Santa Barbara Bowl, que forma parte de su gira por Estados Unidos. Si bien canta algunas canciones de The Beatles, se enfoca más en su etapa como solista, por lo que emocionó al público al abrir su show al interpretar por primera vez en décadas la versión completa de Help!

El famoso cantante eligió abrir la velada con el clásico en lo que varios medios señalan como “la primera interpretación íntegra de la canción desde mediados de los años sesenta”. De acuerdo con la revista Rolling Stone, en la última etapa de su tour en los 90, solo había cantado 50 segundos del tema en un popurrí de canciones de John Lennon; pero no lo había cantado completa desde que el cuarteto se presentó en Cardiff, Gales, en 1965, año de su lanzamiento.

El recital, al que asistieron unas 4 500 personas, se desarrolló bajo la modalidad phone-free event, es decir, sin teléfonos, con el objetivo de priorizar la conexión directa entre el artista y el público. La dinámica fue celebrada tanto por asistentes como por la prensa especializada.

“Gracias, John, por escribir esa hermosa canción”, expresó McCartney como dedicatoria a su compañero y amigo de banda, John Lennon.

Un viaje entre nostalgia y nuevas emociones

El repertorio combinó grandes éxitos de The Beatles, Wings y su carrera solista. Canciones como Coming Up, Got to Get You Into My Life, Blackbird y My Valentine se alternaron con momentos de energía explosiva y pausas íntimas.

Uno de los pasajes más emotivos fue la interpretación de Now and Then, la canción de The Beatles lanzada en 2023 con ayuda de inteligencia artificial.

Durante el tema se proyectó una animación psicodélica que reunía a las distintas etapas de la banda, transmitiendo un mensaje de unión eterna.

Setlist de Paul McCartney en el Santa Barbara Bowl

El show de Paul McCartney fue celebrado por miles de fanáticos en redes sociales quienes se emocionaron por escuchar uno de los temas más famosos del cuarteto de Liverpool.

Help!

Got to Get You Into My Life

Let Me Roll It / Foxy Lady

My Valentine

Blackbird

Now and Then

Lady Madonna

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Encore:

I’ve Got a Feeling

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers / Carry That Weight / The End