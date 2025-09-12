Mark David Chapman, asesino de John Lennon, seguirá en prisión tras nueva negativa de libertad condicional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mark David Chapman, quien asesinó a John Lennon hace más de cuatro décadas, seguirá en prisión tras el rechazo de un nuevo pedido de liberación por parte de la junta de libertad condicional, acumulando hasta ahora 14 negativas.

Chapman, de 70 años, compareció ante la junta el pasado 27 de agosto, pero se le negó su liberación de la prisión Green Haven Correctional Facility, en Beekman, Nueva York, según registros del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de ese estado.

El convicto por asesinato fue elegible para la libertad condicional por primera vez en diciembre del 2000, dos décadas después de disparar contra ex Beatle cuando llegaba a su departamento junto a su esposa Yoko Ono. Ese mismo día, el 8 de diciembre de 1980, Lennon había firmado un ejemplar del álbum Double Fantasy que Chapman llevaba consigo.

La próxima audiencia de libertad condicional para Chapman está programada para febrero de 2027, según Associated Press.

¿Por qué Mark David Chapman asesinó a John Lennon?

Mark David Chapman fue condenado por asesinato en segundo grado. Cumple una sentencia de 20 años a cadena perpetua y su última comparecencia ante la junta se había realizado en marzo de 2023.

En distintas ocasiones, Chapman dijo estar arrepentido por el crimen. En 2020, durante una audiencia, declaró que merecía la pena de muerte por lo que hizo.

"Lo asesiné porque él era muy, muy, muy famoso, y esa fue la única razón. Yo buscaba mucho, muchísimo, la gloria personal. Muy egoísta", dijo, según Associated Press. También describió sus actos como "espeluznantes" y "despreciables", y aseguró que piensa con frecuencia en Yoko Ono, hoy de 92 años.

"Solo quiero que sepa que ella conocía a su esposo como nadie más y sabía qué tipo de hombre era. Yo no. No merezco nada, cero. En ese momento merecía la pena de muerte. Cuando planeas el asesinato de alguien a sabiendas, sabiendo que está mal y lo haces por ti mismo, eso es pena de muerte, en mi opinión", afirmó.

¿Qué dijo Yoko Ono sobre la posible liberación de Mark David Chapman?

Yoko Ono se ha opuesto a la liberación de Chapman durante todos estos años. En la biografía Yoko, escrita por David Sheff, se relata que la carta que la artista envió en 2000 para oponerse a la libertad condicional fue "la más difícil que había escrito en su vida". En ella hablaba de Lennon, de sus ideales y lo describía como "la otra mitad del cielo". También mencionaba el dolor propio, así como el de sus hijos Sean (49) y Julian (62).

Sheff señaló que Ono expresó su temor de que la eventual liberación de Chapman reavivara "la pesadilla, el caos y la confusión" que siguieron al asesinato de John Lennon, además del riesgo de que se produjeran nuevos episodios de violencia.

En 2015, Ono declaró a The Daily Beast que "nunca" pensó en mudarse del edificio donde vivía con Lennon y su hijo Sean, ya que allí permanecían los objetos personales del músico.

"Es muy, muy difícil para mí pensar en Chapman", dijo entonces. "Especialmente porque no parece creer que lo que hizo fue algo malo. Pienso que, si lo hizo una vez, podría hacerlo de nuevo, con otra persona. Podría ser yo, podría ser Sean, podría ser cualquiera, y esa es una preocupación".

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis