Perros glamorosos cautivan con sus looks extravagantes en la Pet Gala, la Met Gala canina [VIDEO]

Perros y gatos desfilaron durante la Pet Gala en el Museo del Perro de AKC en Nueva York. | Fuente: AFP

La noche neoyorquina se iluminó con elegancia en la reciente Pet Gala, celebrada el pasado lunes en el Museo del Perro AKC, una reunión que congregó a decenas de caninos. Algunos de ellos lucieron trajes inspirados en los atuendos de Zendaya, Karol G y Shakira en la Met Gala de este año.



Los participantes desfilaron por una alfombra roja de seis metros y posaron frente a un muro de flores en la entrada. Los trajes fueron diseñados especialmente por Anthony Rubio, organizador del evento. Rubio explicó a AFP que esta gala no pretende burlarse de la noche de glamour de la farándula estadounidense, sino rendirle homenaje a la Met Gala.



"Nunca obligo a un animal a usar algo; si no quieren, no se lo pongo. Cuando visto a un animal, priorizo su comodidad, seguridad y flexibilidad, asegurándome de que puedan ir al baño sin estropear las prendas", comentó Rubio.

¿Qué looks desfilaron en la Pet Gala?

Pocas semanas después del famoso evento organizado por Anna Wintour, el diseñador Anthony Rubio recreó en la misma ciudad los looks más icónicos de la fiesta… pero esta vez en mascotas. Elegantes caninos, vestidos con sus mejores galas, recrearon los llevaron atuendos que lucieron estrellas del cine y la música en la Met Gala 2024.



Entre los destacados estuvieron Daffodil, un pomerania que imitó a Jennifer Lopez; Kimba, una chihuahua que reinterpretó el vestido de Zendaya; y un Chow-Chow que llenó de color la gala al vestirse como la cantante Nicki Minaj. También hubo perros presentadores, luciendo sus propios atuendos de lujo.

Livie, un morkie vestido como la modelo estadounidense Gigi Hadid, posa durante la Pet Gala en el Museo del Perro de AKC en Nueva York.Fuente: AFP

Moda canina durante la Pet Gala 2024 por Anthony Rubio en el Museo del Perro de AKC el 20 de mayo de 2024 en Nueva York.Fuente: AFP

Ted Gram, un caniche vestido como el cantante puertorriqueño Bad Bunny, posa durante la Pet Gala en el Museo del Perro de AKC en Nueva York.Fuente: AFP

Suki, un crestado chino vestido como la personalidad de la televisión estadounidense Gayle King, se sienta con su dueño durante la Pet Gala en el Museo del Perro de AKC en Nueva York.Fuente: AFP

Miley-Jo, un chorkie vestido como la rapera estadounidense Cardi B, posa durante la Pet Gala en el Museo del Perro de AKC en Nueva York.Fuente: AFP

