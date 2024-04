Walter Jone, de 'Power Rangers', y Jeff Ward, de 'One Piece', estarán en la Perú Comic Con 2024

El actor Walter Jone confirma su presenta en la Perú Comic Con 2024. | Fuente: Instagram: @walterejones

En junio de 1995, la televisión peruana presenció por primera vez a los Power Rangers, el icónico equipo de superhéroes que ha cautivado a niños y jóvenes durante tres décadas. Además de proteger al mundo de las fuerzas malignas, los Rangers enfrentan los desafíos típicos de la adolescencia, convirtiéndose así en un símbolo de inspiración para varias generaciones.



Walter Jone, conocido por su papel como el primer Black Ranger en el equipo original de los Power Rangers, estará presente en Lima para participar en la tercera edición de la Perú Comic Con. Este evento, considerado la convención más grande del país dedicada a la cultura pop, películas, anime y gaming, se llevará a cabo del 26 al 28 de abril en La Videna.



"¡No puedo esperar, vamos a armarla! Estoy buscando a alguien con quien bailar. ¿Quién está listo para bailar?", exclama Jone entusiasta en la promoción de su visita. "Estoy emocionado por verlos, será un momento monumental. Nos vemos pronto en Perú. ¿Ya saben qué hora es? ¡Es hora de morfosis!", agrega.

Jeff Ward, Humberto Vélez y más invitados

Además de Walter Jone, el Black Ranger original, la Perú Comic Con 2024 recibirá al actor estadounidense Jeff Ward. Ward es conocido por su papel como Deke Shaw en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. y por interpretar a Buggy el Payaso en la adaptación de One Piece para Netflix. También ha participado en Law & Order: Criminal Intent y The Mentalist.



El elenco de invitados se completa con la presencia del actor mexicano de doblaje Humberto Vélez, conocido por ser la voz de Homero Simpson y Peter Griffin, y Mike Leal, quien presta su voz a Ash Ketchum en Pokémon. Además, se suman los populares youtubers Pelicomic y Andrugeek.



Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de zonas de entretenimiento ofrecidas por sellos de renombre como Sony, Disney, Universal, Paramount y Lionsgate. También habrá emocionantes activaciones relacionadas con las películas Garfield y Deadpool 3, lo que promete una experiencia inolvidable para todos los fans de la cultura pop y el entretenimiento.

