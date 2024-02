Peso Pluma: ¿quién es la mujer que aparece con el mexicano y que ocasionó su ruptura con Nicki Nicole?

Un romance que comenzó a fines de 2023 llegó a su fin. Nicki Nicole anunció el fin de su romance con Peso Pluma tras ver el video del mexicano tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas. Si bien su seguridad trató de impedir que los fotografiaran o los grabaran, todo intento fue en vano.

Sin embargo, sus fanáticos en redes sociales se preguntaban quién era esa misteriosa mujer. Aquí te traemos los detalles.

¿Quién es la mujer que acompañó a Peso Pluma?

Luego de que se viralizara el video de Peso Pluma caminando de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole, se comenzó a rumorear sobre quién se trataba. Ella es Sonia Sahar, una joven influencer que viaja por el mundo.

Después de que se hiciera "famosa" por el clip, compartió en un mensaje en Instagram: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia" (”Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”), se lee.

Si bien Sonia Sahar no tiene fotos con Peso Pluma , no pasó desapercibido cuando hace unos dias compartió una foto con él en sus historias. En sus redes solo se ve los lugares a donde viaja como St. Barthelemy, en las Antillas, en el Mar Caribe, en Tulum, México, Jamaica, y Beverly Hills, entre muchos otros sitios que visita con frecuencia.

¿Cómo Nicki Nicole se enteró de la posible infidelidad de Peso Pluma?

Tras la controversia desatada en las redes sociales, la cantante argentina Nicki Nicole rompió su silencio y confirmó oficialmente el fin de su relación con el intérprete de corridos tumbados.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", se lee sus historias de Instagram.



Aunque expresó su dolor por la situación, Nicki Nicole agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", manifestó.

¿Cómo se conocieron Nicki Nicole y Peso Pluma?

Nicki y Peso Pluma se conocieron cuando grabaron la canción Por las noches (remix). Como se recuerda, el cantante mexicano estrenó este tema y la argentina le comentó: "Simplemente gracias por hacer esta canción. Es increíble como describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo".

La respuesta de la 'Doble P' no se hizo esperar y le pidió para hacer un dúo. Gracias a mi amiga Nicki Nicole por postearme, por compartir la canción. Yo digo que hagamos el remix, vamos a darle al remix". Y así fue como se juntaron en un estudio y se gestó un romance.

"Lo conocí y me morí de risa, realmente se formó algo lindo y supergenuino", dijo ella en una entrevista. En noviembre de 2023, Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su romance durante un concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. De manera inesperada, ambos sellaron el momento con un beso. El gesto fue recibido con entusiasmo por los espectadores, lo que generó una gran algarabía en el lugar.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis