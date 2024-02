Pamela Franco le responde a Christian Cueva por negar relación el 2018: “A mí ya no me afecta”

Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder a Christian Cueva, quien difundió un comunicado este martes dando su postura sobre lo revelado por la bailarina. Franco señaló haber tenido “una relación sentimental” en 2018 con el deportista nacional luego de que ambos se conocieran en Trujillo por medio de amigos en común.

El exjugador de Alianza Lima aseguró “no reconocer su vinculación” con Pamela Franco como una relación, sino que, para él, solo se trató de “una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial”.

Por su parte, Pamela Franco expresó que “no le afecta” lo que diga el futbolista de 32 años y que ya cerró “ese capítulo en su vida” por lo que no consideró que “la otra parte” tenía que expresarse para poner fin a “una historia de hace cinco años".

“A estas alturas a mí no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto (Christian Cueva) en su comunicado y los dos estamos de acuerdo en que fue un error. Los dos hemos tenido, en este momento de nuestra vida, que aclararlo y acabar este tema por completo”, declaró la modelo en el programa ‘Mande quien mande’ en América Televisión.

Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Tenemos relación como padres”

En otro momento, Pamela Franco sostuvo que no habló con Christian Domínguez sobre lo declarado el último lunes sobre su relación con Christian Cueva el 2018 ya que, de acuerdo con su declaración, el cumbiambero ya lo sabía antes de involucrarse con ella.

“Con él (Christian Domínguez) no tengo que hablar sobre ese tema de mi vida pasada porque él ha estado al tanto de todo y yo creo que cuando las cosas están claras desde el comienzo con él ya no tengo que hablarlo, ya lo he cerrado”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que el tema con Christian Domínguez “es bastante delicado” y aclaró que solo mantiene “una relación de padres” con el integrante de Gran Orquesta Internacional.

“Mi familia ya lo ha cortado. Está claro que nosotros no tenemos una relación, solamente como padres y espero que por el bien de mi hija se de esa relación de la mejor manera”, añadió.

Pamela Franco se separó de Christian Domínguez tras ampay con otra mujer. | Fuente: Instagram

Pamela Franco aclara que no engañó a Christian Domínguez con Cueva

Anteriormente, Pamela Franco contó que todo lo que pasó con Christian Cueva ya se lo había confesado a Christian Domínguez y aclaró que cuando inició una relación con el cumbiambero ya había dejado ver “varios meses atrás” al deportista nacional.

“La relación con Cueva sí lo sabía Christian Domínguez. Se lo conté llorando (...) Cuando estuve con Christian Domínguez, yo ya había terminado con Cueva meses atrás. Mi relación con Christian Cueva termina porque iba desgastándose de hace muchos años”, expresó la bailarina en 'Mande quien mande'.

Comunicado de Christian Cueva sobre la situación con Pamela Franco.Fuente: Instagram

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis