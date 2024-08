El último romántico: Peso Pluma se tatuó el nombre de Hanna Howell, su actual pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El popular cantante mexicano Peso Pluma y su pareja, Hanna Howell, han llevado su relación a un nuevo nivel, al hacerse tatuajes de sus nombres. La pareja, que ha ganado notoriedad en las redes sociales, decidió sellar su amor de una manera permanente y simbólica, demostrando el fuerte vínculo que los une.

Fue la influencer norteamericana quien compartió imágenes de sus nuevos tattoos en sus historias de Instagram, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. Los fans no tardaron en compartir la publicación en X (antes Twitter), mostrando tanto admiración como sorpresa ante este gesto.

En la muñeca de Peso Pluma, se puede leer ‘Hanna’; mientras que en la de la joven, se ve ‘Hassan’, nombre verdadero del intérprete de corrido tumbado. Esta noticia ha generado muchos comentarios, ya que el artista ha estado en el ojo de la tormenta por el fin de su relación con Nicki Nicole por una supuesta infidelidad.

¿Quién es Hanna Howell, la nueva pareja de Peso Pluma?

La actual pareja de Peso Pluma es Hanna Howell, aunque no es parte de la industria musical, ha logrado presencia en el mundo del entretenimiento digital. Ella es una modelo e influencer estadounidense que aborda temas de moda y belleza.

Su perfil en TikTok cuenta con más de 120 mil seguidores y en Instagram supera los 64 mil. Aunque es conocida en las redes sociales, Howell ha optado por mantener un perfil bajo y, tras la exposición pública de su relación con Peso Pluma, decidió hacer privadas sus cuentas y restringir sus publicaciones.

A pesar de su intento de mantener un perfil discreto, los gestos románticos de Peso Pluma, como un tatuaje con el nombre de Howell y un beso durante una de sus presentaciones, han sido ampliamente compartidos en las redes sociales.

Nicki Nicole terminó relación con Peso Pluma tras presunta infidelidad

Nicki Nicole terminó su relación con Peso Pluma luego de que este fuera grabado agarrando de la mano, y teniendo gestos cariñosos, con una joven de nombre Sonia Sahar en el Super Bowl, en las Vegas, Estados Unidos, en febrero de este año.

Al enterarse de lo sucedido, la artista argentina mandó un comunicado afirmando que se había enterado recién de lo sucedido y anunciando la ruptura de su relación con el intérprete de Bellakeo.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto (…) Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió Nicki Nicole en sus historias de Instagram.

