"No te deseo lo mejor porque ya me tuviste": Nicki Nicole lanza dardos a Peso Pluma en su tema 'Ojos verdes'

Después de que Nicki Nicole anunciara el fin de su relación con Peso Pluma por infidelidad, la cantante rosarina se ha enfocado en su carrera artística. Han pasado dos meses desde que terminó con el mexicano y no ha parado de hacer giras, además, lanzó su último tema, titulado Ojos verdes.

La canción cuenta la historia de una mujer que ya superó a expareja y está 100 % convencida de que estar soltera es mejor que mal acompañada. Tras el lanzamiento de su éxito, que es tendencia en redes sociales y es la canción más escuchada del momento, sus fanáticos apuntan a que en su letra incluiría indirectas hacia el intérprete de Ella baila sola.

¿Por qué? Porque Ojos verdes tiene frases como "Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta", "Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di" o "¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas". Pero el verso que más llamó la atención fue "No te deseo lo mejor porque ya me tuviste".

Como se recuerda, en noviembre de 2023, Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su romance durante un concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. De manera inesperada, ambos sellaron el momento con un beso. El gesto fue recibido con entusiasmo por los espectadores, lo que generó una gran algarabía en el lugar.

Nicki Nicole no quiere hablar de Peso Pluma

La cantante argentina mostró su incomodidad en el programa El Vacilón de la Mañana, quienes insistieron en preguntarle por su expareja y cómo es que influyó su relación con el mexicano en su carrera artística. Mientras buscaba hablar de su nuevo sencillo Ojos Verdes, los conductores querían que aclare si el mexicano que importante, o no, para ella en su despegue profesional.

"¿Tú quieres hablar de relaciones? No es más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo lindo, pero también tienen su fin. En lo personal estuvo bueno, es parte de un proceso, pero bueno, ya está". "Miren, prefiero que hablemos más de la música. Siento que quedaste enojado, te pido perdón", acotó.

Como es de conocimiento, Nicki Nicole terminó su relación con Peso Pluma luego de que este fuera grabado agarrando de la mano, y teniendo gestos cariñosos, con una joven de nombre Sonia Sahar en el Super Bowl, en Las Vegas, Estados Unidos, en febrero de este año.

¿Cómo Nicki Nicole se enteró de la infidelidad de Peso Pluma?

Todo empezó por un video que se hizo viral y que muestra al artista mexicano tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, aparentemente después del Super Bowl, donde fue captado sin la presencia de su pareja. Tras la controversia desatada en las redes sociales, la cantante argentina Nicki Nicole rompió su silencio y confirmó oficialmente el fin de su relación con el intérprete de corridos tumbados a inicios de este año.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió en sus historias de Instagram.

Aunque expresó su dolor por la situación, Nicki Nicole agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", manifestó.

